Yalova’nın Çınarcık ilçesine 6 katlı bir binanın penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilen soruşturma kapsamında, teknik takip ve fiziki incelemeler sonucunda sanatçının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. Olayın kesinlikle cinayet olduğunu başından beri savunan Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın yaşanan gelişmenin ardından konuştu.

Dün, emniyet birimleri tarafından yapılan değerlendirmede, Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına çıkmak üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece’de belirlenen bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Gülter ve Ulu yakalanırken, adreste bulunan 17 yaşındaki İrem adlı genç de gözaltına alınarak işlemlere dahil edildi.

FERDİ AYDIN’DAN İLK TEPKİ: SUÇLULAR YAKALANDI

Gözaltı işlemlerinin ardından, Güllü olarak tanınan sanatçının yakın çevresinden olan ve daha önce yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Gözyaşlarını tutamadığı görülen Aydın, “Deliydik biz, ne oldu? Bu saatten sonra size yağmurlu havada yemek yok. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Ardından yaptığı ikinci açıklamada ise, “Güllü ablanın toprağı kurumadan şüpheliler yakalandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kanımız yerde kalmadı” sözlerine yer verdi.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İstanbul’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından, gözaltına alınan üç kişi Yalova’ya getirildi. Burada Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra ifade işlemleri için Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

TANIKLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Soruşturma sürerken, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun avukatı Merve Uçanok da Yalova Adliyesi’ne giderek önemli bir girişimde bulundu. Uçanok, bazı tanıkların ve avukatların müvekkilleri hakkında asılsız iddialarda bulunduklarını ve gizlice ses kayıtları aldıklarını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Avukat Uçanok yaptığı yazılı açıklamada, B.D., R.Y., Ç.K., F.A., üç avukat ile Gülter’in erkek arkadaşı K.E. hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla başvuruda bulunduklarını belirterek, soruşturmanın her yönüyle aydınlatılmasını talep ettiklerini ifade etti.

