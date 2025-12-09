Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray oyuncusu Metehan Baltacı, savcılıkta verdikleri ifadede, aylık gelirlerini beyan ettiler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 20 isim tutuklandı. Tutuklananlar arasında Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı da yer aldı. İki futbolcunun, savcılıkta yaptıkları savunma ortaya çıktı.

"TAŞINMAZLARIN KAYNAĞI FENERBAHÇE'DEN KAZANDIĞIM PARA"

Sivas'ta bulunan gayrimenkulü Sivasspor'da oynadığı dönemde aldığını belirten Mert Hakan Yandaş, kalan tüm taşınmazların kaynağının Fenerbahçe'den elde ettiği gelir olduğunu ifade etti.

Mert Hakan Yandaş

MERT HAKAN'IN AYLIK GELİRİ 3,5 MİLYON TL

Yaklaşık 5,5 yıldır sarı-lacivertli takımın formasını giyen ve geçtiğimiz yıl sözleşmesi uzatılan deneyimli futbolcu, aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu beyan etti.

METEHAN'IN AYLIK GELİRİ 1,5 MİLYON TL

Galatasaray altyapısından yetişen; İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık oynadıktan sonra sarı-kırmızılı takıma dönen Metehan Baltacı, aylık gelirinin 1,5 milyon TL olduğunu belirtti.

Metehan Baltacı

