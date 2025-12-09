İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun, 'müsabaka sonucunu etkilemek' amacıyla karşılaşmanın berabere bitmesi için anlaştıklarının tespit edildiği hakimliğin karar yazısında yer aldı. Katipoğlu ve Kaya'nın; 'şut çekilmeyen maç' olarak hafızalarda yer eden müsabaka öncesi, müsabaka bitimi ve müsabakadan bir gün sonra telefon görüşmelerine ilişkin tespitler bulundu.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerle ilgili sulh ceza hakimliklerinin karar yazısına ulaşıldı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol takımları arasında oynanan müsabakada şike yapıldığı yönündeki iddiaları destekleyici mahiyette bilirkişi raporu bulunduğu, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya arasında maç öncesi, maç bitimi ve maç oynandıktan bir gün sonra telefon görüşmelerine ilişkin tespitler bulunduğu ifade edildi.

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının istatistikleri

İKİ KULÜBÜN BAŞKANLARI HAKKINDAKİ TESPİTLER

Şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyal üzerinde yapılan incelemede, yasa dışı bahis sitelerinden sahip olduğu futbol kulübüne yasa dışı bahis oynandığını gösterir kupon görselleri bulunduğuna ilişkin tespitler olduğu anlatılan yazıda, şüpheli Kaya'nın, yasa dışı bahis sitesine ait kuponda 9 Ekim 2024'te Nazilli-Soma arasında oynanan maça 'karşılıklı gol var' oynadığına dair resmi konuştuğu kişiye gönderdiği kaydedildi.

Yazıda, söz konusu maçla ilgili yapılan açık kaynak araştırmasında, Somaspor'un 5-1 kazandığı maçtan 2 gün önce Ankaraspor başkanına konum bilgisini gönderdiği yönündeki tespitler birlikte değerlendirildiğinde, beraberlik skoru ile Ankaraspor'un play offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği tarafların bu haliyle menfaat elde ettikleri aktarıldı.

Maçın 0-0 tamamlanması sonrası Nazillispor ligde kaldı, Zonguldakspor küme düştü

"OYUNCULARDA ANLAŞMAYA UYGUN ŞEKİLDE ŞUT ATMADI"

Bu bağlamda HTS kaydı ve dijital materyal raporundan da anlaşılacağı üzere kulüp başkanlarının aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maç sonucunun berabere bitmesi için anlaştıklarına dikkati çekilen yazıda, bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesinin hayatın akışına aykırı olduğu, tarafların aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmayı uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği yönünde tespitler olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu maçta, 90 dakika boyunca iki takımın da şut çekememesi ve sadece iki korner atışının kullanılması çok konuşulmuştu. Hakem, maç boyu kartına başvurmamıştı. 0-0’lık sonuçla Ankara ekibi, play-off oynamayı garantilemiş, Nazilli Belediyespor’un ligde kalması kesinleşmiş, Zonguldak Kömürspor ise küme düşmüştü.

