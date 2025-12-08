Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutukluluk istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın ifadelerinde suçlamaları reddettiği belirtildi.

Bahis oynadıkları gerekçesiyle tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Metahan Baltacı ve Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın ifadeleri ortaya çıktı.

METEHAN BALTACI'NIN 36 KUPONU TESPİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Metehan Baltacı'nın, Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 5-1.800 TL arasında değişen tutarlarda 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kuponu kazandığı, Kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmediği, Galatasaray' da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2.5 üst gol olur şeklinde kupon yaptığı, rakip takıma kupon yapmadığı tespit edildi.

"GALATASARAY'DAYKEN TAKIMIMA BAHİS YAPMADIM"

Metehan Baltacı ifadesinde, "Sadece yasal bahis sitesi olan bir siteden bahis oynadığını, asla yasadışı bahis oynamadığını, şu anda futbolcu olduğu Galatasaray A takımda oynadığı sürece asla bahse konu takım ile ilgili bahis oynamadığını ancak kiralık olarak oynadığı diğer takımlarda oynamakta iken Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını" söyledi.

WATSAPP GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA

Baltacı, Whatsapp görüşmelerindeki bahis ile alakalı konuşmaları sorulduğunda, "Eyüpspor Kulübünde oynamakta iken Şanlıurfaspor - Eyüpspor arasındaki maç ile ilgili oynadığı bahiste sakat olduğunu, forma giymediğini, Eyüpspor-Erzurumspor arasındaki maça da sonradan dahil olduğunu, görüşmelerdeki konuşmaların arkadaşları ile bahis tahminleri ile alakalı olduğunu” söyledi.

YANDAŞ'IN MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Mert Hakan Yandaş'a dair MASAK raporunda, milyonlarca liralık para trafiği yapıldığı iddiası yer aldı.

Şüpheli para trafiği: 974 işlemle 204 milyon TL giriş, 3.747 işlemle 207 milyon TL çıkış, 28 yasa dışı bahis bağlantısı, Bilyoner’e 5 yıl boyunca yüzlerce işlem, 1.006 farklı bahis kuponu iddiası…

"İSMAİL YÜKSEK EN AZ 3 FAUL YAPAR"

MASAK’a göre; Ersen Dikmen, Mert Hakan’dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktarıyor. Kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçları ve "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar”, “İsmail Yüksek kart görür” gibi oyuncu özel bahisleri sık ve kazanan kuponlar yaptığı iddia edildi.

MERT HAKAN İDDİALARI REDDETTİ

MASAK raporundaki milyonluk para trafiği sonrası ifade veren Mert Hakan Yandaş, iddiaları kategorik olarak reddetti: "Nesine, Misli, Bilyoner, İddaa ve benzeri hiçbir yasal bahis sitesinde üyeliğim yok" dedi. "Yasadışı bahis üyeliğim de yok" ifadesini verdi. Yandaş, "Maçlarım üzerine yönlendirme yapan ya da telkin veren hiç kimse olmadı" açıklamasını yaptı.

Mert Hakan ifadesinde, "Ersen benden Borç istedi, ben de borç olarak gönderdim. Bahis oynadığını biliyordum ama bu kadar yüksek tutarlarda olduğunu bilmiyordum. Fenerbahçe maçlarıma bahis alıp almadığını bilmiyorum." sözleriyle suçlamaları reddetti.

WhatsApp konuşmalarında, "kuponlar ve maç sohbetleri, yasadışı bahis sitelerine ait slot görselleri, görsellerde kendisinin de yer almasıyla ilgili olarak oyuncu, "Gruplarda paylaşılmış olabilir, benim yasadışı bahis üyeliğim yok.” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası