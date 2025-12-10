Fransa First Lady’si Brigitte Macron, tecavüz suçlamasıyla gündeme gelen komedyen Ary Abittan’ın gösterisini protesto eden feministlere yönelik kullandığı ağır sözlerle ülkeyi karıştırdı.

BRİGİTTE MACRON PROTESTOCULARA “PİS SÜRTÜKLER” DEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, Paris’te katıldığı bir tiyatro oyununda kameralara yansıyan sözleriyle ülke gündemine oturdu. First Lady’nin, gösteriyi protesto eden feminist aktivistler için “pis sürtükler” dediği görüntüler yayınlandı.

Olay, Folies Bergère tiyatrosunda komedyen Ary Abittan’ın gösterisinin protesto edilmesinin ardından yaşandı. Feminist kolektif NousToutes üyesi dört aktivist, Abittan’ın yüz maskeleriyle sahneye doğru ilerleyerek “Abittan tecavüzcü!” sloganı attı.

ABİTTAN HAKKINDAKİ SUÇLAMA DÜŞMÜŞTÜ

Abittan, 2021’de genç bir kadın tarafından tecavüzle suçlanmış, üç yıl süren soruşturmanın ardından dava düşmüş ve karar temyizde de onanmıştı. Buna rağmen Abittan’ın sahnelere dönüşü feminist gruplar tarafından her gösteride protesto ediliyor.

Brigitte Macron ise protestonun ertesi günü aynı gösteriyi kızı Tiphaine Auzière ile birlikte izlemeye gitti.

SAHNE ARKASI KAMERAYA YANSIDI

Fransız dergisi Public’in yayınladığı videoda Brigitte Macron’un sahne arkasında Abittan’la konuştuğu görülüyor. Abittan’ın “Korkuyorum” sözlerine karşılık First Lady’nin “Eğer pislikler varsa, onları dışarı atarız, özellikle de maskeli haydutları” dediği duyuldu.

SİYASİLERDEN TEPKİ: FEMİNİSTLERİ AŞAĞILIYOR

Fransız milletvekili Sarah Legrain, Macron’un sözlerine tepki göstererek protestocuların hedef alınamayacağını söyledi. Kamuoyunda tanınan birçok isim de First Lady’nin sözlerini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Macron’un sözcüsü ise şu açıklamayı yaptı:

"Bu konuşma, Cumartesi akşamı Abittan’ın gösterisini bozmak için maske takan ve sanatçının performansını engelleyenlerin kullandığı radikal yöntemlere yönelik bir eleştiri olarak görülmelidir. Brigitte Macron bu radikal yöntemleri onaylamamaktadır."

MACRON AİLESİ HAKKINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

Brigitte Macron’un uzun süredir sosyal medyada hedef alınıyor.

First Lady’yi “erkek olarak doğmuş bir pedofil” olarak nitelendirdikleri iddiasıyla bir kadın ve altı erkeğin Paris Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava sürüyor. Sanıklar, suçlu bulunmaları hâlinde iki yıla kadar hapis cezası alabilir.

