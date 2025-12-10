Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Berlin’de katıldığı panelde Avrupa’ya doğrudan mesaj vererek Güney Kafkasya’nın geleceğinde Türkiye’nin belirleyici rolünü açıkça kabul etti. Ermenistan’ın transit merkezi olma hayalinin ancak Ankara’yla normalleşme ve Türkiye–Azerbaycan hattının açılmasıyla mümkün olduğunu söyleyen Paşinyan, “Bölgenin tüm yolları Türkiye üzerinden şekilleniyor” sözleriyle dikkat çekti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Alman Dış İlişkiler Konseyi'nin Berlin'de düzenlediği “Ermenistan'ın kurumsallaşmış barış, bölgesel bağlantı ve AB entegrasyonu vizyonu” başlıklı panel tartışmasında, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kargo transitini kendi topraklarından geçmesine derhal izin vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Armenpress'e göre, Paşinyan Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerindeki son gelişmelerden bahsederek, bölgede pratik bir işbirliğinin ortaya çıktığını ve bunun uzun vadeli barış için bir temel oluşturabileceğine değindi.

Azerbaycan'ın kendi toprakları üzerinden Ermenistan'a kargo transitine yönelik kısıtlamaları kaldırma kararını hatırlattı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

"İMKANSIZ DEDİK GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

"Bu kararı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum, çünkü bu önemli ve olumlu bir gelişmedir. Sadece birkaç ay önce imkansız görünen şey artık gerçeğe dönüştü. Kazakistan'dan gelen tahıl, demiryolu ile Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Ermenistan'a taşınıyor" diyen Paşinyan, bunun Ermenistan'ın bağımsızlık sonrası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir an olduğunu söyledi.

Paşinyan, hem siyasi hem de teknik olarak hazır olan Ermenistan'ın, Türkiye ile Azerbaycan arasında kargo transitini zaten mümkün kılabileceğini aktardı.

“Barışa olan günlük bağlılık, Washington Deklarasyonu'nun ruhuna sadık kalarak Ermenistan ve Azerbaycan hükümetlerinin ülkelerimiz arasında kalıcı barışı kurumsallaştırabileceğinden eminim” diye konuştu.

Ayrıca, Ermenistan-Türkiye temaslarının son aylarda önemli ölçüde yoğunlaştığını ve normalleşme sürecini hızlandırdığına değindi.

“Bu temaslar neredeyse tüm düzeylerde gerçekleşiyor: benimle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, dışişleri bakanlarımız ve özel elçilerimiz arasında, ayrıca ilgili bakanlık organları arasında. Uygulamada, resmi diplomatik ilişkiler olmamasına rağmen, Ankara ile çok aktif görüşmeler sürdürüyoruz” şeklinde görüşlerini dile getiren Ermeni Başbakan, Türkiye'nin sonunda Ermenistan ile sınırını açma ve diplomatik ilişkiler kurma yönünde beklenen kararı alacağını umduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'İLE ANLAŞMAMIZ ŞART"

Paşinyan'a göre, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesi, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın sağlanması, TRIPP girişimi, Gürcistan ve İran ile dostane ilişkiler ve Rusya ile yapıcı diyalog, Güney Kafkasya'nın Kuzey-Güney ve Doğu-Batı rotaları için kritik bir transit merkezi haline gelmesine yardımcı olabilir.

Başbakan, “Bu tarihi fırsatı değerlendirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz” diye vurguladı.

Paşinyan, Berlin'in Ermenistan ve Türkiye'nin ilişkilerini iyileştirme ve sınırı yeniden açma çabalarını desteklediğini de sözlerine ekledi.

“Bu, Ermenistan'ın Almanya dahil AB'ye kara ve demiryolu bağlantıları da dahil olmak üzere doğrudan erişim kazanacağı anlamına geliyor. Bu, ekonomik, siyasi ve yatırım açısından oyunun kurallarını değiştirecek. Almanya'nın Ermenistan-Türkiye normalleşmesini, sınırın yeniden açılmasını ve nihayetinde diplomatik ilişkilerin kurulmasını desteklemesinden memnunum” dedi.

Bölgesel ulaşım yollarının açılması bağlamında Ermenistan-Türkiye sınırının yeniden açılmasının mümkün olduğuna olan güvenini dile getirdi.

Başbakan Paşinyan, Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Friedrich Merz ile görüştü. 10 Aralık'ta Paşinyan, daha fazla görüşme için Hamburg'a gidecek.

