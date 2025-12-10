İspanya’da 22 yaşındaki bir ofis çalışanı, her gün mesai saatinden 40 dakika erken gelerek bu durumu alışkanlık haline getirdi. Patronunun uyarılarını görmezden gelen kadın, ‘görevini kötüye kullanma’ gerekçesiyle işten kovulurken mahkeme ise işvereni haklı buldu.

İspanya’da bir garip olay… 22 yaşındaki bir ofis çalışanı, 2023 yılından beri devam ettiği işine her gün mesai saatinden 40 dakika önce gidiyordu. Bu konuda defalarca kez uyarılan genç kadın, uyarıları görmezden gelerek davranışına devam etti.

İspanyada bir garip olay! İşe erken gittiği için kovuldu, mahkemenin kararı ise şaşkına çevirdi

İŞE ERKEN GİTTİĞİ İÇİN KOVULDU

2 yılda defalarca kez uyarılan kadının işine ‘görevini kötüye kullanma’ gerekçesiyle son verildi. Kadın ise, haksızlık yaşadığını belirterek İspanya’nın Alicante şehrinde bulunan Sosyal Mahkemeye başvurdu.

Dailymail’in haberine göre yapılan incelemelerde, kadının sözlü ve yazılı uyarılara rağmen davranışını sürdürdüğü, ve şirketteki 19 kişinin daha erken gelmesine vesile olduğu tespit edildi. Öte yandan kadının, şirket araçlarından birinin kullanılmış aküsünü sattığı da ortaya çıktı.

İspanyada bir garip olay! İşe erken gittiği için kovuldu, mahkemenin kararı ise şaşkına çevirdi

MAHKEMENİN KARARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Mahkeme, çalışanın iş yeri kurallarına ısrarla uymamasının işten çıkarma için haklı gerekçe olduğuna hükmetti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Olay kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, işe erken gelmenin işten çıkarma gerekçesi olamayacağını savunurken, bazı uzmanlar ise şirketlerin bu tür kuralları uygulamakta haklı olabileceğini dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası