ABD'nin Florida eyaletinde eğitim uçuşu yapan çift motorlu bir uçak, meydana gelen bir arıza nedeniyle Interstate 95 otoyolunda seyreden bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçağın içindeki iki kişi ve otomobilin sürücüsü hafif yaralanırken, o anlar başka bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dehşete düşüren görüntüler, ABD’nin Florida eyaletinden geldi. Eğitim uçuşu yapan Beechcraft 55 tipi çift motorlu bir uçak, iki motorunda da güç kaybı yaşaması üzerine Interstate 95 otoyoluna acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. Uçak, bu sırada seyir halindeki bir aracın üzerine düştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada can kaybı yaşanmazken, uçağın içindeki iki kişi ve araç sürücüsü hafif yaralandı. Olaya ilişkin Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, söz konusu görüntüler sosyal medyada da hızla yayılarak binlerce kez tıklandı.

