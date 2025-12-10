İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Tanya McCartney, yüksek ateş, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sağlık görevlilerinin muayenesinin ardından antibiyotik vererek taburcu ettiği bir çocuk annesi, ertesi gün evinde ölü bulundu. Yapılan otopsinin ardından kadının zatürre olduğu ancak doktorlar tarafından tespit edilemediği ortaya çıktı.

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Tanya McCartney, yüksek ateş, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleriyle 18 Mayıs 2023’te hastaneye başvurmuştu. Bir dizi tetkik yapılan kadın, birkaç kutu antibiyotikle taburcu edildikten bir gün sonra ise evinde ölü bulunmuştu.

Olayın ardından genç kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Hastane taburcu etti, bir gün sonra hayatını kaybetti! Acı gerçek otopside ortaya çıktı

ZATÜRRE OLDUĞU FARK EDİLMEMİŞ

Metro'nun haberine göre, otopsi sonuçlarında Tanya’nın zatürre olduğu ancak sağlık görevlileri tarafından zamanında tespit edilemediği ortaya çıktı. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Tanya’nın annesi Natasha Johnson, benzer semptomlar gösteren insanlara ikinci bir görüş almaları konusunda uyarıda bulunuyor.

“Kimsenin benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum.” diyen acılı anne, "En iyi arkadaşımı kaybettiğim için çok üzgünüm ve öfkeliyim." şeklinde konuştu.

Hastane taburcu etti, bir gün sonra hayatını kaybetti! Acı gerçek otopside ortaya çıktı

Olayın ardından hastane yönetiminin Tanya’nın ailesinden özür dilediği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası