ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki North Forsyth Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, bir öğrenci ise yaralandı. Olayın ardından okula çok sayıda ekip sevk edilirken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

ABDde lisede bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

