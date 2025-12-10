Uzun yıllardır tedavisi en zor kanser türlerinden biri olan Multipl Miyelom tedavisinde yeni bir dönem başladı. Klinik çalışmalarda bir ya da iki yıl ömür biçilen hastalar, tedaviden beş yıl sonra bile kansersiz ve sağlıklı kalmayı başardı. Vücudun kendi savunma mekanizmasını kullanarak hastalıklarla savaşan bu devrim niteliğindeki immünoterapi, kemik iliği kanseri olarak da bilinen Multipl Miyelom hastalarını iyileştirerek tedavide bir ilke imza attı. Doktorlar ise bunun şimdiye kadarki "en iyi kanser tedavi yöntemi" olduğunu belirtti.

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, diğer ilaçlarla iyileşemeyen 97 hastaya, laboratuvarda kanser hücrelerini avlamak ve öldürmek üzere genetik olarak yeniden programlanmış kendi bağışıklık hücrelerinden oluşan tek seferlik bir tedavi verildi.



Denemeden önce, çoğu hastaya sadece bir veya iki yıl ömür biçilmişti. Ancak Haziran ayında Journal of Clinical Oncology'de yayımlanan sonuçlar, hastaların 82'sinin çığır açan terapiyi almalarından beş yıl sonra hala hayatta ve sağlıklı olduğunu gösterdi. Birçoğunda kendilerini tehdit eden kanser belirtisi kalmamıştı ve başka bir tedaviye de ihtiyaç duymuyorlardı.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLEN EN İYİ KANSER TEDAVİSİ" Çalışmanın yöneticisi ve New York'taki Mount Sinai Hastanesi Multipl Miyelom Programı direktörü Profesör Sundar Jagannath, "Hastalar, iyileşme kriterlerini karşılıyor. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en iyi kanser tedavisi" açıklamasını yazdı.

MULTİPL MİYOLOM NEDİR? Multipl miyelom, kemik iliğinde (kemiklerin içindeki süngerimsi malzeme) ortaya çıkıyor ve yayılıyor. Normalde enfeksiyonla savaşmak için antikor üreten plazma hücreleri (beyaz kan hücreleri), kanserleşip kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Bu kanserli hücreler, kemik iliğinde birden fazla bölgede toplanma eğilimindedir, dolayısıyla ismindeki 'multipl' (çoklu) kelimesi buradan geliyor. Yorgunluk, sırt ağrısı ve tekrarlayan enfeksiyonlar (çünkü kanser aynı zamanda bağışıklık sistemini de baskılıyor) gibi belirtiler belirsiz olabileceğinden, teşhis genellikle gecikiyor. Hastaların üçte biri ancak hastalığın tetiklediği kemik kırıkları veya böbrek yetmezliği ile acil servise başvurduklarında tespit ediliyor. Miyelom hücreleri, kemik yiyen hücreleri (osteoklastlar) aktive eden ve kemik yapıcı hücreleri (osteoblastlar) devre dışı bırakan kimyasal mesajlar salgılıyor. Ardından, kemik içeriden aşınarak kırıklara neden oluyor ve bu nedenle kalsiyum kana karışabiliyor.



YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ HAKKINDA Yakın zamana kadar miyelom, derinlerde kemik iliğinde gizlenerek ilaçların ulaşmakta zorlandığı için tedavisi en zor kanserlerden biriydi. Halihazırda uygulanan tedaviler arasında kemoterapi, radyoterapi, miyelom hücrelerini hedefleyen ilaçlar ve kemik hasarını azaltmak için tasarlanmış bifosfonatlar gibi ilaçlar bulunuyor.



KÖK HÜCRE NAKLİNDE, HASTALARIN ÇOĞUNDA KANSER GERİ DÖNÜYOR Ayrıca, yılda binlerce hasta, doktorların hastanın kanından kök hücreleri çıkarıp, miyelom kanser hücrelerini yok etmek için yüksek doz kemoterapi uyguladığı ve ardından sağlıklı yeni kemik iliği oluşturmak üzere kök hücreleri vücuda geri infüze ettiği bir kök hücre nakli de geçiriyor. Ancak bazı çalışmalar, kök hücre nakli hastalarının üçte ikisine kadarında kanserin üç yıl içinde geri döndüğünü gösteriyor.

CAR-T HÜCRE TERAPİSİNİN İŞLEYİŞİ Umutların bağlandığı son bulgular, CARTITUDE-4 çalışması adı verilen ve CAR T-hücre terapisi denilen bir kanser tedavisi türünü içeriyor. Bu, hastanın enfeksiyonları öldüren T-hücrelerinin alınması, laboratuvarda miyelom hücrelerindeki bir hedefi tanıması için mühendislik yoluyla değiştirilmesi ve ardından kanseri avlayıp öldürebilmeleri için tek bir damla yoluyla hastaya geri verilmesi anlamına geliyor.



CAR T-hücre terapisi, agresif B-hücreli lenfomalar, mantle hücreli lenfoma ve B-hücreli akut lenfoblastik lösemi gibi bazı kan kanserlerini tedavi etmek için zaten kullanılıyor. On milyonlarca olarak hastaya geri infüze edildiğinde, bu CAR T-hücreleri kan dolaşımında devriye gezerek kanserin ortaya çıktığı her yerde saldırıyor. Ancak tedavi zorlu olabilir. Hastaların, yeni hücrelere yer açmak için mevcut bağışıklık hücrelerinin bir kısmını öldürmek üzere önce kemoterapi görmesi gerekiyor, bu da onları enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakıyor.

Profesör Jagannath, "Hemen hemen tüm hastalar, ateş, kafa karışıklığı, hatta organ hasarına neden olabilen bir iltihaplanma dalgası olan sitokin salınım sendromu geliştirir. Vakaların çoğu hafif seyreder, ancak yaklaşık yüzde 4'ü şiddetlidir" açıklamasını yaptı.

Şiddetli sitokin salınım sendromu, tehlikeli derecede düşük kan basıncı, solunum problemleri ve yoğun bakım gerektiren organ stresini ifade ediyor. Ancak doktorların tokilizumab ve steroid gibi ilaçlarla hızla yönetimi sayesinde nadiren ölümcül.

MALİYETİ 15 MİLYON LİRA Öte yandan, CAR T-hücre terapisi ucuz bir tedavi değil. Tek bir infüzyon yaklaşık 350 bin dolar (yaklaşık 15 milyon TL) tutuyor. Ancak, hastaların genellikle sadece tek bir infüzyona ihtiyacı olması bekleniyor.

