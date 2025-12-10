Türkiye’nin nükleer yol haritasında kritik bir dönemece girildi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, kamuoyundan uzun süre saklanan görüşmeleri ilk kez doğrulayarak Bill Gates’in kurucusu olduğu şirketle Türkiye’nin yeni nesil nükleer adımlarının masada olduğunu açıkladı..

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 2050’ye uzanan nükleer yol haritasında küçük modüler reaktörlerin (SMR) kritik rol oynayacağını açıklayarak Bill Gates’in kurucusu olduğu TerraPower ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Türkiye, 5 bin MW’lık yeni nesil nükleer kapasite hedefiyle enerji tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

Bill Gates'in Türkiye planı ne olacak? Detaylar ilk kez açıklandı

Antalya’da düzenlenen 15. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin modüler nükleer teknolojiye geçiş süreci hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bayraktar, “Küçük modüler nükleer santraller için Bill Gates tarafından kurulan TerraPower ile görüşüyoruz. 2050’ye kadar en az 5 bin megavatlık küçük nükleer santrallar kurmayı planlıyoruz” sözleriyle süreci resmen duyurdu.

2050 HEDEFİ: 5 BİN MW SMR KAPASİTESİ

Türkiye’nin 2050’ye kadar toplam 20 bin MW nükleer enerji hedefine ilerlediği vurgulanırken, bunun 5 bin MW’lık bölümünü küçük modüler reaktörlerin oluşturacağı belirtildi. Ankara’nın bu modelle hedefi:

Enerji arz güvenliğini çeşitlendirmek,

Düşük karbonlu üretimi büyütmek,

Elektrik şebekesinde esnek ve ölçeklenebilir kapasite oluşturmak,

Bayraktar, SMR teknolojisinin Türkiye’nin dönüşüm planında “stratejik bir kaldıraç” olarak görüldüğünü ifade etti.

TÜRKİYE’NİN SMR YOLCULUĞU 2021’DE BAŞLADI

Bakanlık, 2021 itibarıyla SMR teknolojilerini inceleyen teknik komisyonlar kurmuş, OECD/NEA ile ortak çalıştaylar yapmıştı. 2022–2023 döneminde ABD, Güney Kore ve Kanada’daki üreticilerle de temaslar başlamıştı.

GATES’İN ŞİRKETİ TERRAPOWER NEDEN ÖNEMLİ?

Gates’in şirketi TerraPower, Yunanistan, İsrail, Avrupa ve ABD’de enerji güvenliğinin yeniden tartışıldığı bir dönemde öne çıkan bir teknoloji merkezi olarak görülüyor. Şirket, yeni nesil güvenli reaktör tasarımlarıyla dikkat çekiyor; bu tasarımlar hem güvenlik standartlarını yükseltiyor hem de daha kararlı bir enerji üretim modeli sunuyor. Modüler ve kısa sürede kurulabilen nükleer istasyon yaklaşımı, ülkelerin enerji altyapılarını hızla güçlendirmesine fırsat tanıyor. TerraPower’ın geliştirdiği sistemler aynı zamanda düşük maliyetli ve yüksek verimli üretim kapasitesiyle öne çıkıyor.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin özellikle ilk model seçimine odaklanması, çevresel ve teknolojik altyapıyı bu yeni nükleer yapıya uygun hale getirmesi ve projelerde yerli üretimin payını artıracak adımlar atması bekleniyor.

