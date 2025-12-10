Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana ve eski Süper Lig yıldızlarından Vincent Aboubakar, önümüzdeki Afrika Uluslar Kupası için milli takıma seçilmemişlerdi. Kamerun milli takımının eski teknik direktörü Marc Brys, bu durumun Kamerun Futbol Federasyonu başkanı ve eski efsanevi futbolcu Samuel Eto'o'nun Onana'yı istememesi yüzünden olduğunu iddia etti.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de göz dolduran bir performans gösteren başarılı file bekçisi Andre Onana'nın ve Beşiktaş ve Hatayspor'da forma giymiş Vincent Aboubakar'ın Kamerun milli takımı teknik ekibi tarafından Afrika Uluslar Kupası (AFCON) kadrosuna çağırılmaması hem ülkelerinde hem de Avrupa'da gündemde olmaya devam ediyor. Kamerun milli takımının eski teknik direktörü olan Marc Brys, Afrik-Foot'a verdiği röportaj içerisinde, bu kararların futbol otoritelerinin değil, Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT) Başkanı ve efsanevi oyuncu Samuel Eto'o'nun kişisel tercihi olduğunu iddia etti.

Andre Onana, AFCON öncesi milli takıma seçilmedi

"NARSİST BİR KİŞİLİK, KARARLARI KİŞİSEL"

Teknik Direktör Marc Brys, kadro dışı bırakılma kararlarının tamamen teknik direktörün takdirinden çıktığını ve Eto'o'nun FECAFOOT üzerindeki mutlak otoritesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu kararların Samual Eto'o'dan geldiğini çok net biliyoruz. O, narsist bir kişiliğe sahip. Dünya çapında bir kaleciyi ve forveti bu kadar önemli bir turnuva öncesinde dışarıda bırakmak inanılmaz bir durumdur. Aynı durum Aboubakar için de geçerli. Bu, futbol kararı değil, kişisel bir meydan okumadır" sözlerini sarf etti. 29 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 53 kez Kamerun milli takım formasını giyme başarısı gösterirken; Vincent Aboubakar da Kamerun formasını 116 kez sırtına geçirdi ve 45 gol attı.

Vincent Aboubakar da Kamerun milli takımına seçilmeyen diğer bir isim

"DOĞRU ANI BEKLİYORDU"

Verilen bu kararın ardından yaşanan tartışmalara Kamerunlu siyasetçiler de katıldı. Minta'nın belediye başkanı Jean Lambert Nang, 29 yaşındaki file bekçisini ve Vincent Aboubakar'ı hedef gösteren sert ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Nang, "İnsanların 'André Onana en iyi kaleci' dediğini duyuyorum. Ancak André Onana, Vincent Aboubakar ile beraber Katar'daki Dünya Kupası'ndan beri futboldan uzak. Asi bir oyuncu rolünü üstlendi. Bakanlık ve Marc Brys ile ittifak kurdu. Samuel Eto'o zamanını kolluyordu. Doğru anı bekliyordu" şeklinde ifade verdi. Kamerun basını bu durum için "itirafta bulundu" iddiasında.

