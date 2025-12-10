Türkiye Gazetesi
40 dakikada 40 bin! Trabzonspor’un kritik Beşiktaş maçı kapalı gişe...
Trabzonspor’un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri 40 dakikada tükendi. Deplasman seyircisinin alınmayacağı maç için kombine devriyle ek satış açan bordo-mavililer, mücadeleyi kapalı gişe oynayacak.
Ligde ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor, hafta sonunda zor günler geçiren Beşiktaş’ı ağırlayacak. Bordo-mavili taraftarlarda heyecan büyük. Maça deplasman seyircisi alınmayacak. Satışa çıkarılan 40 bin bilet, 40 dakika içinde tükendi.
KAPALI GİŞE OYNANACAK
Biletlerin bitmesinin ardından kulüp, işlem görmeyen ve devredilen kombine biletleri yeniden satışa açarak taraftarlara ek fırsat sağladı. Trabzonspor’un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma adeta kapalı gişe oynanacak.
