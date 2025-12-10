Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 10 yaşındaki Miraç Köse, ahırın önünde bulunan silaj makinesine çalıştığı sırada kolunu kaptırdı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Yeni Büyüklü Mahallesi'nde Miraç Köse (10), evlerinin üst tarafındaki ahırın önünde bulunan silaj makinesine çalıştığı esnada kolunu kaptırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Babasının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köse'nin Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

