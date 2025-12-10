Meteoroloji uyardı! 7 ilde sağanak, 4 ilde kar kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre, 7 ilde sağanak yağış, 4 ilde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin, Siirt ve İstanbul için sağanak, Sivas, Van, Erzurum ve Kars için ise karla karışık yağmur uyarısı yaptı. İşte il il bugünkü hava durumu tahminleri…
- Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte kuvvetli yağışlar bekleniyor.
- Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağışlarla birlikte sel ve heyelan riski bulunuyor.
- Doğu bölgeler için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.
- Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalı.
- Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji’nin son raporuna göre, yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında daha kuvvetli olacağını belirterek sel ve heyelana karşı uyardı. Öte yandan Doğu bölge için ise kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte il il bugünkü hava durumu…
7 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı belirtildi.
Rapora göre bugün İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin, Siirt ve İstanbul’un kuzey kesimlerinin havanın yağışlı geçmesi bekleniyor.
4 İL İÇİN KAR UYARISI
Marmara'nın doğusu ve iç kesimlerde sabah ve gece pus ve sus beklenirken, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği açıklandı. Sivas, Kars, Erzurum ve Van'da kar yağışı bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu için ise buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgârın ise kuzey yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte illere göre hava durumu tahminleri;
Bursa: 12 derece – parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 13 derece – parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 12 derece – kuzey kesimleri gece yağmurlu
Kırklareli: 10 derece – parçalı ve çok bulutlu
Afyonkarahisar: 10 derece – parçalı ve yer yer çok bulutlu
Denizli: 14 derece – parçalı ve yer yer çok bulutlu
İzmir: 16 derece – az bulutlu
Manisa: 13 derece – parçalı bulutlu
Adana: 21 derece – parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 23 derece – parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 16 derece – parçalı ve çok bulutlu
Isparta: 13 derece – parçalı ve çok bulutlu
Ankara: 10 derece – akşam yağmurlu
Eskişehir: 10 derece – parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 10 derece – gece yağmurlu
Konya: 10 derece – gece yağmurlu
Bolu: 10 derece – akşam ve gece yağmurlu
Düzce: 12 derece – akşam ve gece yağmurlu
Sinop: 14 derece – öğleden sonra yağmurlu
Zonguldak: 13 derece – aralıklı sağanak yağışlı
Amasya: 13 derece – akşam yağmurlu
Rize: 15 derece – aralıklı ve yer yer kuvvetli yağmurlu
Samsun: 15 derece – yağmurlu, gece kuvvetli yağış bekleniyor
Trabzon: 14 derece – aralıklı sağanak, yer yer kuvvetli
Erzurum: 4 derece – sabah karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars: 3 derece – sabah ve öğle karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya: 11 derece – parçalı ve çok bulutlu
Van: 7 derece – aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Batman: 13 derece – gece yağmurlu
Diyarbakır: 14 derece – parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 15 derece – parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 12 derece – gece yağmurlu