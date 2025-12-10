Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre, 7 ilde sağanak yağış, 4 ilde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin, Siirt ve İstanbul için sağanak, Sivas, Van, Erzurum ve Kars için ise karla karışık yağmur uyarısı yaptı. İşte il il bugünkü hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji’nin son raporuna göre, yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında daha kuvvetli olacağını belirterek sel ve heyelana karşı uyardı. Öte yandan Doğu bölge için ise kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte il il bugünkü hava durumu…

Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

7 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı belirtildi.

Rapora göre bugün İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin, Siirt ve İstanbul’un kuzey kesimlerinin havanın yağışlı geçmesi bekleniyor.

İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı

4 İL İÇİN KAR UYARISI

Marmara'nın doğusu ve iç kesimlerde sabah ve gece pus ve sus beklenirken, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği açıklandı. Sivas, Kars, Erzurum ve Van'da kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu için ise buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgârın ise kuzey yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sağanak yağış dışında şiddetli rüzgarda bekleniyor

İşte illere göre hava durumu tahminleri;

Bursa: 12 derece – parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 13 derece – parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 12 derece – kuzey kesimleri gece yağmurlu

Kırklareli: 10 derece – parçalı ve çok bulutlu

Afyonkarahisar: 10 derece – parçalı ve yer yer çok bulutlu

Denizli: 14 derece – parçalı ve yer yer çok bulutlu

İzmir: 16 derece – az bulutlu

Bazı illerde hem yağış hem rüzgar bekleniyor

Manisa: 13 derece – parçalı bulutlu

Adana: 21 derece – parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 23 derece – parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 16 derece – parçalı ve çok bulutlu

Isparta: 13 derece – parçalı ve çok bulutlu

Ankara: 10 derece – akşam yağmurlu

Eskişehir: 10 derece – parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 10 derece – gece yağmurlu

Konya: 10 derece – gece yağmurlu

Bolu: 10 derece – akşam ve gece yağmurlu

Düzce: 12 derece – akşam ve gece yağmurlu

Sinop: 14 derece – öğleden sonra yağmurlu

Zonguldak: 13 derece – aralıklı sağanak yağışlı

Amasya: 13 derece – akşam yağmurlu

Rize: 15 derece – aralıklı ve yer yer kuvvetli yağmurlu

Samsun: 15 derece – yağmurlu, gece kuvvetli yağış bekleniyor

Trabzon: 14 derece – aralıklı sağanak, yer yer kuvvetli

Sivas, Van, Erzurum ve Kars için kar uyarısı

Erzurum: 4 derece – sabah karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars: 3 derece – sabah ve öğle karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Malatya: 11 derece – parçalı ve çok bulutlu

Van: 7 derece – aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Batman: 13 derece – gece yağmurlu

Diyarbakır: 14 derece – parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 15 derece – parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 12 derece – gece yağmurlu

