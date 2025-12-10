Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmasının ardından arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Özellikle hayatı ve neden gözaltına alındığı merak ediliyor.

Habertürk'e kayyum olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'u görevinden aldı.

Habertürk'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır.

Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır."

Mehmet Akif Ersoy kimdir, neden gözaltına alındı?

MEHMET AKİF ERSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mehmet Akif Ersoy, ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitimini tamamlayan Ersoy, 2009 yılında 6 News televizyon kanalında muhabir olarak mesleğe ilk adımını attı.

2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilcisi oldu. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere birçok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı sene TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü. 2012 yılında Muammer Kaddafi ölmeden önce son röportajı yapan gazeteci olarak tanınmaktadır.

2022’de Show TV ana haber sunucusu Pınar Erbaş ile evlendi. "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı kitabı bulunmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy'un üstlendiği görevler şu şekildedir;

2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi oldu.

2013 yılında TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi.

2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

2015 yılında "Zenga Zenga"adlı Muammer Kaddafi Belgeseli görevini tamamlandı.

2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı.

2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2017 yılında Habertürk'e katıldı. Manşet, Nedir Ne Değildir gibi programların moderatörlüğünün yılında anahaber sunuculuğu yaptı.

2025 yılında ise gözaltına alındı ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni görevinden çıkarıldı.

