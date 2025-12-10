Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınmasının ardından, kamuoyunda soruşturmanın içeriğinin yanı sıra gazetecinin özel hayatı da merak konusu oldu. 40 yaşındaki Mehmet Akif Ersoy'un evli olup olmadığı ve aile bilgileri araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Gelişmenin ardından Ersoy’un medeni durumu, eşi ve çocuğu olup olmadığına dair bilgiler araştırılmaya başlandı.

Mehmet Akif Ersoy, 14 Ağustos 2022 tarihinde televizyon sunucusu Pınar Erbaş ile evlendi. Çiftin düğünü, medya dünyasında geniş yer bulmuştu. Çift evlenmelerinden 8 ay sonra boşanma kararı almış daha sonra bu kararlarından vazgeçmişlerdi. Ancak edinilen bilgilere göre çiftin geçtiğimiz aylarda ayrıldığı biliniyor.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, Show TV Ana Haber Spikeri olarak tanınıyor. 1987 yılında doğan Erbaş, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldu. İlk ekran deneyimini Habertürk ekranlarında kazandıktan sonra ekran önünde kendine yer edinmeye başladı. Habercilik ve sunuculuk kariyerini sürdürürken edebiyat dünyasında “İnek Möli Asla Unutmaz” ve “Tavuk Rola Şarkı Söylemek İstiyor” adlı kitaplarıyla tanınıyor.

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında Ersoy hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Habertürk TV yönetimi, resmi açıklama yaparak Ersoy’un görevinden soruşturma süresince uzaklaştırıldığını bildirdi. Soruşturmanın detayları, savcılığın açıklamaları ve adli sürecin ilerleyişine bağlı olarak netleşecek.

