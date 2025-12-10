Geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan haneler için uygulanacak vatandaşlık maaşı, 2026’da pilot illerde başlatılacak. Programa ilişkin tarih, kapsam ve destek miktarı kamuoyunun yakın takibinde.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarıyla gündeme yeniden taşınan vatandaşlık maaşı, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında hayata geçirilecek. Modelin öncelikle belirli illerde deneneceği, ardından 2027 itibarıyla ülke geneline yayılacağı açıklandı. Bu kapsamda uygulamanın yapılacağı vatandaşlık maaşı pilot illeri araştırılıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI PİLOT İLLER HANGİLERİ?

Pilot uygulamanın 2026 yılında başlatılacağı açıklansa da hangi illerin programa dahil olacağı henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak uzmanlar ve sosyal politika çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre ilk aşamada deprem bölgesinin ve yoksulluğun yoğun olduğu büyükşehirlerin öncelikli olması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada illerin sosyal risk haritası ve ekonomik göstergeleri üzerinden seçim yapılacağı biliniyor. Pilot illerin kesinleşmesinin ardından uygulama süreci, takip eden aylarda kademeli olarak genişleyecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Vatandaşlık maaşı, bir hanenin aldığı toplam gelir asgari ücret seviyesinin altındaysa aradaki farkın devlet tarafından karşılanması esasına dayanıyor. Yani her aile en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olacak. Uygulamanın amacı gelir eşitsizliğini azaltmak ve asgari hayat standartlarını güçlendirmek olarak açıklandı.

Program, mevcut sosyal desteklerin birleşmesiyle tek bir sistem altında uygulanacak. Bu yönüyle vatandaşlık maaşı, sosyal devlet politikalarının kapsamlı biçimde yeniden düzenlenmesinin bir parçası olarak tanımlanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Vatandaşlık maaşı, hane geliri asgari ücretin altında olan ailelere yönelik bir destek olacak. Ailede çalışan kişinin olup olmaması, iş gücüne katılma durumu ve gelir düzeyi dikkate alınacak. Bir haneye asgari ücret seviyesinin altında bir gelir giriyorsa fark devlet tarafından karşılanacak.

Ancak sistem, iş gücünü teşvik etmeyi de hedefliyor. Buna göre ailede çalışabilecek durumdaki bireylerin iş bulmalarına destek sağlanacak ve hane içinde en az bir kişinin çalışma hayatına katılmasını teşvik eden politikalar uygulanacak. Böylece destek, sürekli bir gelir değil çalışmayı özendirici bir model şeklinde işleyecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Pilot uygulama 2026 yılı içinde belirlenen birkaç ilde başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın 2027 yılında tüm Türkiye’de geçerli olacağını açıkladı. Bu süre içinde hem gelir kriterlerinin netleşmesi hem de hane değerlendirme süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.

Modelin tamamen oturmasıyla birlikte sosyal yardımlar aynı sistem içinde tek kalemde toplanacak. Uygulamanın uzun vadede gelir makasını daraltması ve yoksullukla mücadelede yapısal bir model sunması hedefleniyor.

DESTEK MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Ödemenin asgari ücrete endeksli olması bekleniyor. Gelir farkı üzerinden yapılacak ödeme miktarı, her yıl belirlenen asgari ücretle güncellenecek.

