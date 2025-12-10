UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonu tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonucunun ardından Galatasaray elendi mi, Şampiyonlar Ligi'nden elenenler UEFA'ya gider mi gibi sorular da araştırılmaya başlandı.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımların UEFA Avrupa Ligi’ne geçip geçemeyeceği merak konusu. Yeni formatla birlikte turnuvanın işleyişi değiştiği için takımların Avrupa’daki devamlılık durumları da gündemde. Sezonun lig usulü oynanan ilk aşamasında alınan puanlar, mücadele eden 36 takımın konumunu belirliyor.

Şampiyonlar Ligi'nden elenenler UEFA'ya gider mi? Şampiyonlar Ligi puan durumu 2025-2026

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENENLER UEFA'YA GİDER Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatıyla birlikte takımların Avrupa’daki yolculukları da tamamen değişti. Eski sistemde gruplarını üçüncü sırada bitiren ekipler UEFA Avrupa Ligi’ne geçiş yapabiliyordu fakat 2025-2026 sezonuyla birlikte uygulama sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nden elenenler UEFA'ya gider mi? Şampiyonlar Ligi puan durumu 2025-2026

Artık lig usulü oynanan aşamada ilk 24’ün dışında kalan takımlar Avrupa kupalarına veda ediyor. Buna göre Şampiyonlar Ligi’nde 25-36. sıralarda yer alan kulüpler, sezonu tamamlıyor ve UEFA Avrupa Ligi’ne ya da başka bir organizasyona geçiş hakkı elde edemiyor. İlk 8 takım direkt son 16 turuna çıkarken, 9-24 arasındaki ekipler play-off oynayarak üst tura yükselmek için mücadele ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nden elenenler UEFA'ya gider mi? Şampiyonlar Ligi puan durumu 2025-2026

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026

1 - Arsenal: 15

2 - Bayern Münih: 15

3 - Atalanta: 13

4 - PSG: 12

5 - Inter: 12

6 - Real Madrid: 12

7 - Atletico Madrid: 12

8 - Liverpool: 12

9 - Tottenham: 11

10 - Borussia Dortmund: 10

11 - Chelsea: 10

12 - Manchester City: 10

13 - Sporting Lizbon: 10

14 - Barcelona: 10

15 - Newcastle United: 9

16 - Marsilya: 9

17 - Galatasaray: 9

18 - Monaco: 9

19 - PSV: 8

20 - Leverkusen: 8

21 - Karabağ: 7

22 - Napoli: 7

23 - Juventus: 6

24 - Pafos: 6

25 - Union Saint-Gilloise: 6

26 - Olympiakos: 5

27 - Club Brugge: 4

28 - Athletic Bilbao: 4

29 - Kopenhag: 4

30 - Eintracht Frankfurt: 4

31 - Benfica: 3

32 - Slavia Prag: 3

33 - Bodø/Glimt: 2

34 - Villarreal: 1

35 - Kairat: 1

36 - Ajax: 0

Haberle İlgili Daha Fazlası