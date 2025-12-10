Washington, vize muafiyeti kapsamındaki 42 ülkeden gelecek turistlerin son 5 yılına ait sosyal medya geçmişine bakmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme kabul edilirse e-postalar, aile bilgileri ve dijital izlerin tamamı ABD kayıtlarına girecek.

ABD, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerin bulunduğu vize muafiyeti programındaki 42 ülkenin vatandaşları için güvenlik taramasını sertleştirmeye hazırlanıyor.

The New York Times’ın haberine göre ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi, programa başvuran turistlerden istenecek bilgilerin kapsamını genişleten yeni tedbirleri duyurdu.

Vize muafiyeti programı sayesinde dijital seyahat izniyle 90 güne kadar vizesiz ABD seyahati yapılabiliyor. Ancak Washington’un masaya koyduğu plana göre, ziyaretleri artık çok daha detaylı kontrol edilecek.

SON 5 YILIN SOSYAL MEDYASI, SON 10 YILIN E-POSTALARI

Yeni düzenleme kabul edilirse başvuru sahiplerinden şu bilgiler talep edilecek:

Sosyal medya hesaplarına ait son 5 yıllık veriler,

Son 10 yılda kullanılan tüm e-posta adresleri,

Aile üyelerinin isimleri, doğum tarihleri ve ikamet bilgileri,

Mevcut sistemde yalnızca iletişim bilgileri veriliyor ve 40 dolar karşılığında alınan dijital seyahat izni 2 yıl boyunca geçerli oluyor.

ABD’NİN GÜVENLİK POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM

Uygulamanın hayata geçmesi halinde, milyonlarca turistin dijital verileri ABD makamları tarafından incelenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası