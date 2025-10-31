Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'den Türkiye'ye vize randevusu kolaylığı! Süre kısalıyor...

ABD'den Türkiye'ye vize randevusu kolaylığı! Süre kısalıyor...

- Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Türkiye'den ABD vizesi için yapılacak başvurularla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Barrack açıklamasında, "Türkiye’deki vize randevuları için süreleri önemli ölçüde kısaltırken, güvenlik ve tarama standartlarımızı da güçlü şekilde koruyoruz" dedi.

Ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "En güncel bekleme süreleri için http://state.gov adresini ziyaret edin. Mülakatınıza aylar kaldıysa, Ankara'da daha erken bir randevuya geçiş yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşları için ABD vize randevu süresi kısalıyor mu? Tom Barrack'tan açıklama geldi - 1. Resim

ABD VİZE ÜCRETİ KADAR?

ABD vize başvurusunda ücret vize türüne göre değişiyor. Vize genellikle 185 dolar civarında.

ABD VİZE BAŞVURU EVRAKLARI NELER?

  • DS-160 onay sayfası.
  • Randevu onay belgesi.
  • Geçerli pasaport (seyahat sonrası en az 6 ay geçerli olmalı)
  • 5x5 cm ölçülerinde biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Ek belgeler (durumuna göre):

  • Banka hesap dökümü veya gelir belgesi.
  • İş veya okul yazısı.
  • Davet mektubu (varsa)
  • Eski pasaportlar (varsa)
  • Yüz yüze görüşme.

