ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack doğruladı: Suriye ile İsrail görüşmeleri sürüyor

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Al Jazeera’ya verdiği röportajda Orta Doğu’daki barış arayışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, “Tarih öğrencisiyim, Orta Doğu olarak adlandırılan bölgede en az 100 yıldır süren istikrarlı bir barış dönemi görmedim. 1.500 yıl öncesine kadar hanedanlık dönemlerine bakıldığında ise alt coğrafyalarda refahın olduğu dönemlere rastlamak mümkün” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi tarihsel olarak Osmanlı döneminde sağlanan nispi istikrarı hatırlattı.

'SURİYE-İSRAİL GÖRÜŞMELERİ MASADA'

ABD’li büyükelçi, Suriye ile İsrail arasında yürütülen görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Anlaşmanın bozulduğu yönündeki iddiaları reddeden Barrack, “Suriye hükümeti, büyük bir cesaretle, İsrail Savunma Bakanlığı binasına saldırının gerçekleşmesinden iki gün sonra dahi görüşmeleri sürdürdü. Taraflar birbirlerinin niyetlerini dikkate alıyor” dedi.

'BİRLEŞİK SURİYE BÖLGEYE ENTEGRE OLMALI'

Aylardır bu süreç üzerinde çalıştığını belirten Barrack, birleşik bir Suriye’nin yeniden bölgeye entegre edilmesi gerektiğini savundu. New York’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Herkesin iyi niyetle yaklaştığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Barrack’a göre İsrail ve Suriye, gelecekte bir güvenlik anlaşmasının temelini oluşturabilecek bir “ön gerginliği azaltma anlayışına” yaklaşmış durumda.