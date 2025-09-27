ABD Büyükelçisi Barrack sözlerine açıklık getirdi: “Erdoğan’a meşruiyet verdik” ne demek?

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı altı yıl aradan sonra Beyaz Saray’da ağırladı.

İki lider F-35 programı, S-400 yaptırımları, Boeing anlaşması, Suriye ve Rusya gibi kritik başlıkları masaya yatırırken, Oval Ofis’teki görüşmeye katılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın sözleri kritik zirvenin en dikkat çekici detayına dönüştü.

'MEŞRUİYET' DERKEN NEYİ KASTETTİ?

Barrack, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde, Trump’ın Türkiye’ye aradığı şeyin “meşruiyet” olduğunu söylemişti.

“Meşruiyet” ifadesi Ankara’da muhalefet tarafından Erdoğan’ın iç siyasette dış destekle güç kazanmaya çalıştığı yönünde değerlendirilirken, Washington’daki bakış açısı farklıydı.

BÜYÜKELÇİ NEDENİNİ AÇIKLADI DW Türkçe’ye konuşan Barrack, tartışılan sözlerine açıklık getirerek, “Meşruiyet derken siyasi bir bağlamı değil, saygıyı kastettim” dedi. Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci askeri gücü olmasına rağmen AB’ye alınmamasını “saygısızlık” olarak niteleyen Barrack, “Başkanımız Türkiye’nin ittifak için yaptıklarına hayran. Meşruiyet ifadesi, Türk halkına ve devletine saygıyı anlatıyor” ifadelerini kullandı.

PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

Biden döneminde Batı’dan uzaklaşan Türkiye, Moskova’ya daha fazla yaklaşmakla suçlanmıştı. Trump ise yönelimi tersine çevirmeye kararlı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıkça hayranlığını dillendiren Trump'a göre Türkiye, artık sadece bir sorunlu müttefik değil; NATO’da ve Orta Doğu’da belirleyici bir “oyun kurucu”.

RUSYA SESSİZ KAYBEDEN

Trump-Erdoğan görüşmesi enerji, savunma ve nükleer teknoloji alanlarında yakınlaşmayı beraberinde getirirken, uzmanlara göre en büyük kaybı yaşayan taraf Moskova oldu. Ankara’nın Rusya’ya bağımlılığını azaltacak adımlar, Kremlin’in bölgedeki etkisini sınırlıyor.

TRUMP-ERDOĞAN ZİRVESİNDEN ÜÇ KRİTİK ÇIKARIM