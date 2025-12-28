Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı yapım, 64. bölümüyle ekran macerasını noktalıyor. Son günlerde art arda gelen kulis bilgileri ve resmi açıklamalar, dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Dizinin takipçileri ''Bahar final mi yaptı, bitti mi, neden?'' sorularını gündeme taşırken cevaplar da artık netlik kazandı. İşte Bahar final bölümü ile ilgili tüm detaylar...

MF Yapım imzası taşıyan Bahar dizisi, 28 Aralık 2025 Pazar akşamı yayınlanacak olan 64. bölümü ile büyük bir ses getirdi. Bahar karakterinin hayatının en büyük kararlarından birini alırken göreceğimiz 64. bölüm için heyecan dorukta. Peki, Bahar neden final yapıyor, bitti mi?

BAHAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytinglerde yaşanan düşüş nedeni ile Bahar dizisi final kararı aldı. Salı akşamlarından Pazar gününe alınmasına rağmen izlenme oranlarında istenen yükseliş sağlanamadı. Kanal yönetimi ve yapım şirketi 64. bölümde final yoluna gitti.

BAHAR BİTTİ Mİ?

Bahar dizisi 64. bölümle birlikte ekranlara veda ediyor. Yayın günü değişikliğinin ardından beklenen izlenme oranlarına ulaşılamaması ve hikayenin planlanan noktaya gelmesiyle birlikte dizi için devam kararı alınmadı.

BAHAR SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar dizisinin final bölümü 28 Aralık 2025 Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak. 64. bölüm Bahar'ın son bölümü olarak izleyiciyle buluşacak.

BAHAR 64. BÖLÜM NELER OLACAK?

Final bölümünde Bahar, hayatının en önemli dönüm noktalarından biriyle karşı karşıya kalıyor. Duygusal bağlarından uzak durmaya çalışan Bahar geçmişte verdiği kararları sorguluyor.

Final bölümünde Bahar’ın kendini seçip seçemeyeceği ve hayalini kurduğu hayata adım atıp atamayacağı netlik kazanıyor.

