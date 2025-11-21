Karadeniz hattında yaşanan diplomatik gerilim, bu kez turizmi vuran dikkat çekici bir gelişmeyle gündeme taşındı. Yaklaşık 600 Rus yolcusuyla İstanbul’a yaklaşan Astoria Grande kruvaziyeri, Türkiye’den liman giriş izni alamayınca saatlerce açıkta beklemek zorunda kaldı. İzni çıkmayan gemi, rotasını mecburen Soçi’ye çevirdi.

Karadeniz’in popüler turist gemilerinden Astoria Grande, yaklaşık 600 Rus yolcusuyla İstanbul’a yaklaşırken Türkiye liman girişine izin vermedi.

Gemi, Türk makamlarının kararını beklerken saatlerce İstanbul yakınlarında daireler çizdi.

Kaptan, uzun süren belirsizliğin ardından rotayı Soçi’ye çevirme kararı aldı. Böylece Marmaris, Antalya, Bodrum ve İzmir’i kapsayan iki haftalık turun en kritik durağı olan İstanbul iptal edilmiş oldu.

TATİL HAYALİ BİR ANDA ÇÖKTÜ

Gemideki yolcuların büyük bölümü, Türkiye durakları için ödeme yapmıştı. İstanbul’un "tüm turun en önemli noktası" olduğu ifade edilirken, kararın ani şekilde uygulanması gemide gergin bir atmosfere yol açtı.

Rus medyasına göre yolcular bilgi isterken personel durumu yatıştırmaya çalıştı, ancak kruvaziyer şirketi net bir açıklama sunamadı.

SOÇİ’DEKİ KRİZ SONRASI MİSİLLEME Mİ

Söz konusu olay, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde Türk feribotu Seabridge’in Soçi limanına girişinin engellenmesinden sadece birkaç gün sonra yaşandı.

Rus medya kuruluşları, Astoria Grande’nin İstanbul’a alınmamasını Türkiye’nin tepkisini bir “intikam hamlesi” olarak yansıtmaya başladı.

Her iki taraf da karara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

LÜKS TUR UZUN VE KIRIK BİR YOLCULUĞA DÖNDÜ

Netice olarak 600 Rus yolcu, iki haftalık Akdeniz tatilinin en önemli durağını görmeden geri dönmek zorunda kaldı. Lüks rota, İstanbul’a adım atılamadan tamamlanmış oldu.

MÜZEYYEN BIYIK

