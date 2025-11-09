14 yıl sonra başlayan seferde Rus engeli! Türkiye geri adım atmadı

Trabzon’dan yola çıkan Türk yolcu feribotu, Rusya’nın Soçi Limanı’na güvenlik gerekçesiyle yanaşmasına izin verilmemesi üzerine günlerce açık denizde mahsur kaldı.

Türkiye’nin Karadeniz ulaşımını yeniden canlandırmak için başlattığı 14 yıl aradan sonraki ilk sefer, diplomatik gerginliğe dönüştü.

12 SAATLİK YOLCULUK KABUSA DÖNDÜ

Liderline şirketine ait “Seabridge” adlı Ro-Ro gemisi, 5 Kasım gecesi Trabzon Limanı’ndan hareket ederek 12 saat sonra Soçi açıklarına ulaştı.

Ancak Rus makamları, gemiye limana yanaşma izni vermedi. Yaklaşık 20 yolcu taşıyan feribot, kıyıdan dört mil açıkta günlerce bekletildi.

Yolcular arasında 18 Rus ve 2 Türk vatandaşı bulunuyordu. Yetkililer, 9 Kasım itibarıyla geminin Trabzon’a geri dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

RUS GÜVENLİĞİ SAATLERCE GEMİYİ İNCELEDİ

Gemiye ilk günlerde limana giriş izni verilmedi; 7 Kasım’da Soçi liman bölgesine girmesine izin çıktı. Ancak bu kez yanaşma izni verilmedi.

Rus özel güvenlik dalgıçları, gemide sekiz saatten uzun süren bir su altı incelemesi yaptı.

Krasnodar Valisi Venyamin Kodratyev, limanın “yabancı ülkelerden gelen yolcu hizmetlerine açılması” konusunda çekincelerini dile getirdi.

Kaynaklara göre, federal koordinasyon eksikliği ve aynı gün yapılan liman tatbikatı gerekçesiyle feribotun yanaşmasına izin çıkmadı.

TÜRKİYE SOĞUKKANLI DAVRANDI

Türk makamları, yaşanan olay karşısında sakin ve diplomatik bir tutum sergiledi.

Kaynaklar, Ankara’nın güzergâhın kalıcı olarak açılmasından yana olduğunu, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için Rus tarafıyla teknik görüşmeler planladığını belirtti.

Ekim ayında yapılan deneme seferinde de benzer aksaklıklar yaşanmış, ancak Türkiye tarafı Karadeniz’de sivil ulaşımı canlandırma iradesinden vazgeçmemişti.

"VİZE SÜRESİ DOLDU"

Gemide bulunan 18 Rus vatandaşının vize ve oturma izinlerinin süresi dolmuş olduğu öğrenildi.

Bu kişilerin Türkiye’ye dönüşte geçici giriş izniyle kabul edileceği belirtiliyor. Ankara, insani gerekçelerle Rus yolcuların mağdur olmaması için özel giriş muafiyeti tanımaya hazırlanıyor.

14 YIL SONRA İLK KEZ!

Trabzon–Soçi hattı, 14 yıl sonra yeniden başlatılmıştı.

Türkiye’nin bölgesel ticaret ve turizm rotasını canlandırma hedefiyle planlanan sefer, Rus tarafının çekinceleri nedeniyle sekteye uğradı.