Rus tehdidine karşı Avrupa’dan sürpriz karar! 17 yaşındakilere orduya katıl çağrısı yapıldı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülke genelinde yaklaşık 149 bin gence gönüllü askeri hizmet çağrısında bulundu.

Bakanlık, 17 yaşındaki gençlere gönderilen mektuplarla “ülke savunmasına katılma” davetini resmen başlattı.

149 BİN MEKTUP POSTAYA VERİLDİ

Bakan Francken, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, 149 bin mektubun postaya verildiğini duyurdu.

Paylaşımında, “Ülke genelindeki tüm 17 yaşındakileri Savunma Bakanlığına ve özellikle gönüllü askerlik hizmetine teşvik ediyoruz. Haydi başlayalım!” ifadelerine yer verdi.

EYLÜL AYINDA ONAYLANDI

Fransızca yayın yapan Le Soir haber sitesine göre, gençleri gönüllü askeri hizmete teşvik eden proje Eylül ayında resmen onaylandı.

Programın “öğretici bir deneyim” olarak planlandığı duyurulmuştu.

MUHALEFETTEN TEPKİ: TOPLUMU MİLİTARİZE EDİYOR

Muhalefet partileri, uygulamayı “toplumun militarize edilmesi” olarak eleştirdi. Ancak Savunma Bakanlığı, girişimin yalnızca gençlerin sorumluluk bilincini ve disiplin duygusunu güçlendirmeyi amaçladığını savunmakta.

GÖNÜLLÜ HİZMET DÖNEMİ BAŞLIYOR

Belçika, uzun süredir zorunlu askerliğin olmadığı Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Yeni uygulamayla gençlerin, gönüllü olarak askeri eğitime katılmaları ve savunma alanında deneyim kazanmaları hedefleniyor.