Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Premier Lig'de mücadele eden Chelsea'nin 20 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Deivid Washington'u transfer etmek için harekete geçti.

Chelsea'nin 2023 yılında Santos'tan 16 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Deivid Washington, İngiliz devinin U21 takımında 6 maçta görev yaptı. Süper Lig takımlarından Göztepe, fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Brezilyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

GÖZTEPE'NİN WASHINGTON PLANI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Londra kulübü, fazla forma şansı bulamayan 1.87 boyundaki oyuncuyu düzenli oynayabileceği bir takıma göndermeyi planlıyor. Göztepe'nin, kiralama formülünde satın alma opsiyonu da talep ettiği öğrenildi.

Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 4'üncü sırada tamamladı

STOILOV'UN ARADIĞI GOLCÜ

Teknik direktör Stanimir Stoilov, hava hakimiyeti yüksek ve fiziksel olarak güçlü bir forvet istiyor. Deivid Washington, Bulgar çalıştırıcının aradığı profilde bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası