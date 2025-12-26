33 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, Anadolu'da meydana gelmiş en büyük ikinci deprem olarak kayıtlara geçen 7,9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan Depremi’nde ayakta kalan tek yapı Erzincan Tren Garı olmuştu. Sonraki depremlerde de sağlam yapısını koruyan gar, mühendislik örneği olarak gösteriliyor.

Türkiye’nin en çok can kaybı ile sonuçlanan ikinci depremi olarak bilinen, dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 Erzincan Depremi’nde ayakta kalan tek yapı olan Erzincan Tren Garı, dikkatleri üzerine çekiyor.

1939, 1983 ve 1992 yıllarında meydana gelen depremlerde dahi hasar almayan 87 yıllık Erzincan Tren Garı’nda sadece 1,5-2 santimetrelik bir kayma meydana gelmesi şaşırtıyor.

7,9’luk depremde bile yıkılmayan tek yapı! Erzincan Tren Garı 87 yıldır sapasağlam

'MÜHENDİSLİK ÖRNEĞİ'

Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve inşası 1938 yılında Türk işçiler tarafından yapılan gar, mühendislik başarısı olarak gösteriliyor. Aradan geçen yıllara ve yaşanan depremlere rağmen sağlamlığını korumaya devam eden gar, hem ulaşım hem de inşası yönünden örnek kabul ediliyor.

‘Büyük Erzincan Depremi’ olarak anılan, 27 Aralık 1939 tarihinde merkez üssü Erzincan’da meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem, Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından dünyanın en büyük depremi olarak işaret edilmişti.

33 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Depremde 116 bin 720 bina bütünüyle yıkılmış, sarsıntı sonucunda resmi sayılara göre 32 bin 968 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi ise yaralanmıştı. Deprem, 1939 ile 1999 yılları arasında Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen ve batıya doğru göç eden bir dizi büyük depremin ilki olarak kabul edilmişti.

ANADOLU'NUN EN BÜYÜK 2. DEPREMİ

Büyüklüğü itibarıyla karada meydana gelen dünyanın sayılı mega depremleri arasında gösterilen Erzincan depremi, 8,0 büyüklüğündeki 1668 Kuzey Anadolu depreminden sonra 7,8 Mw büyüklüğündeki 2023 Kahramanmaraş depremleri ile birlikte Anadolu'da meydana gelmiş en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçmişti. Aynı zamanda deprem Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan ikinci depremi olarak belirtilmişti.

6.7'DEN BÜYÜK 10 DEPREM DAHA OLMUŞTU

Odak derinliği 20 kilometre olan deprem 52 saniye sürmüş, Karadeniz kıyılarında 0,53 metre uzunluğunda tsunamiye neden olmuştu. 1939 depreminden kaynaklanan Coulomb gerilme transferi, Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru ilerleyen kırılmaları da tetiklemişti. 1939'dan bu yana bu fayda 6.7'den büyük 10 tane deprem yaşanmıştı.

