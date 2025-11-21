Kaydet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri, Eğil ilçesindeki baraj gölünde kirliliği önlemek amacıyla dip temizliği çalışması yaptı. Su altından yüzlerce kilo araç lastiği ve plastik atık çıkaran dalgıçlar, poşet içerisinde taşa sarılıp bantlanmış büyülerle karşılaştı. Temizlik sırasında en dikkat çeken ve görenleri hayrete düşüren detay ise suyun dibinden çıkarılan "Baraj gölüne atık atmak yasaktır" yazılı uyarı levhası oldu. Dalgıçların hem büyü materyallerini hem de yasak tabelasını sudan çıkardığı anlar şaşkınlık yarattı.

ERKUT ÇALİKOGLU

