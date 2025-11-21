Türk siyasetinin tanınan isimlerinden biri olan Feti Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevine üstlenmektedir. Hukukçu kimliğiyle öne çıkan Yıldız'ın hayatı gündeme geldi. İşte Feti Yıldız’ın biyografisi ve siyasi geçmişi..

Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) XXVII. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapmıştır. Şu anda MHP Genel Başkan Yardımcılığı pozisyonunu başarıyla devam ettirmektedir.

Feti Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor

FETİ YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Feti Yıldız, 25 Mayıs 1953 yılında Yozgat, Devecipınar'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 72 yaşında olan Yıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yaptı. 18 Mart 2018 tarihinden itibaren MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Feti Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor

27. dönem İstanbul milletvekili olan Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Üyesi'dir.

Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ayrıca Taner Yıldız'ın da kuzeni olduğu bilinmektedir.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası