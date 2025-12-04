ABD, H-1B vizelerine yönelik denetim politikasını sertleştirerek küresel yetenek akışını doğrudan etkileyecek yeni bir adım attı. Trump yönetiminin talimatıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, vizeye başvuran yabancı çalışanların LinkedIn başta olmak üzere tüm dijital geçmişi detaylı incelemeye alınacak. Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı iç yazışmaya göre, başvuru sahiplerinin çalışma geçmişi, sosyal medya aktiviteleri ve profesyonel bağlantıları artık vize uygunluğunun kritik unsurları arasında değerlendirilecek.

ABD, yüksek vasıflı yabancı çalışanların ülkeye girişinde kullanılan H-1B vizeleri için denetimleri ciddi ölçüde artırdı. Dışişleri Bakanlığı’nın iç yazışmasına göre yeni politika, hem ilk kez başvuranlar hem de vizesini yenilemek isteyenler için geçerli olacak.

Washington’da yayımlanan telgrafta, ifade özgürlüğünün “sansürlenmesine” karıştığına dair şüphe bulunan kişilerin başvurularının uygun görülmeyeceği açıklandı. Bu kapsamda başvuru sahiplerinin özgeçmişleri, LinkedIn profilleri ve istihdam geçmişi ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulacak.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI TAMAMEN AÇIK HALE GETİRİLECEK

ABD, H-1B vizesine başvuranların ve aile üyelerinin tüm sosyal medya hesaplarını kamuya açık şekilde sunmasını zorunlu kıldı. Konsolosluk görevlilerine gönderilen talimat, başvuru sahiplerinin internet üzerindeki faaliyetlerinin kapsamlı olarak analiz edilmesini öngörüyor.

Telgrafta şu ifadeye yer verildi:

"Başvuru sahibinin ABD’de korunan ifade özgürlüğünün sansürlenmesine dahil olduğuna dair kanıt bulursanız, vize için uygun olmadığını tespit etmelisiniz."

Uygulama özellikle teknoloji şirketlerinde çalışan başvuru sahiplerini yakından ilgilendiriyor. ABD, bu sektörlerde çalışan kişilerin yanlış bilgi, dezenformasyon, içerik denetimi, doğruluk kontrolü, uyumluluk ve çevrimiçi güvenlik gibi alanlardaki rollerini mercek altına alacak.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ VE ULUSLARARASI YETENEK AKIŞI ETKİLENECEK

H-1B vizeleri, ABD merkezli şirketlerin teknoloji, mühendislik, tıp, akademi ve finans alanlarında yabancı uzman çalıştırmasına imkan tanıyor. Hindistan ve Çin başta olmak üzere pek çok ülkeden binlerce çalışan, ABD’nin bu programından yararlanıyor.

Trump yönetiminin attığı bu adım, küresel yetenek akışı açısından büyük bir sınama olarak görülüyor. ABD, kendi açıklamasında yeni politikanın amacının "başvuru sahiplerinin Amerikalılara veya ABD'nin ulusal çıkarlarına zarar verme niyeti taşımadığını anlamak" olduğunu belirtti.

TRUMP YÖNETİMİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNCELİĞİ VE YENİ FİLTRE

Trump yönetimi, özellikle çevrimiçi ortamda muhafazakâr seslerin bastırıldığı iddiasını dış politikanın da bir parçası haline getirdi. Bu nedenle ifade özgürlüğüyle ilgili faaliyetlere dahil olduğu düşünülen kişilerin daha sıkı güvenlik incelemesine tabi tutulacağı belirtildi.

Yeni politika kapsamında, konsolosluk personeline başvuru sahiplerinin:

Kurumsal geçmişini,

Dijital ortamda yürüttüğü faaliyetleri,

İş tanımları sırasında içerik denetimi veya ifade kontrolüyle ilgili rol oynayıp oynamadığını

ayrıntılı şekilde inceleme emri verildi.

SIKILAŞTIRILMIŞ İNCELEME HEM YENİ HEM YENİLEME BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİ

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında tüm başvuru sahiplerinin bu kurallara tabi olduğu ifade edilirken, H-1B başvurularının özellikle yoğun denetim göreceği açıklandı. Yeni talimatlar, hem ilk kez başvuranlar hem de vizesini yenilemek isteyenler için zorunlu hale geldi.

