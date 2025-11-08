Sağlık sorunları olanlar dikkat! Diyabet ve obezite vize reddi gerekçesi sayılacak

ABD’de Donald Trump yönetimi, vize başvurularında diyabet, obezite ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarını reddedilme nedeni olarak değerlendiren yeni yönergeleri yürürlüğe koydu.

YENİ KILAVUZ: KAMU YÜKÜ OLUŞTURABİLİRLER

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçilik ve konsolosluklara ilettiği yeni yönergeye göre, sağlık sorunları veya ileri yaş nedeniyle kamu kaynaklarına bağımlı olma riski bulunan kişiler "kamu yükü" kapsamında değerlendirilebiliyor.

Yeni düzenlemeye göre vize memurları, başvuru sahiplerinin sağlık geçmişini, yaşını ve mali durumunu göz önünde bulundurarak ABD’de uzun vadede sağlık masraflarını karşılayıp karşılayamayacaklarını değerlendirecek.

DİYABET, OBEZİTE VE KRONİK HASTALIKLAR LİSTEDE

Yönergede, kalp-damar hastalıkları, solunum rahatsızlıkları, kanserler, diyabet, nörolojik hastalıklar ve ruhsal bozukluklar gibi durumların ciddi tedavi maliyetleri doğurabileceği belirtildi.

Ayrıca obezite, astım, uyku apnesi ve yüksek tansiyonun da risk faktörü olarak değerlendirileceği kaydedildi.

TIBBİ EĞİTİMİ OLMAYAN MEMURLAR KARAR VERECEK

Hukukçular, yeni düzenlemenin vize memurlarına tıbbi değerlendirme yapma yetkisi vererek önyargılı kararların önünü açabileceği uyarısında bulundu.

Georgetown Üniversitesi’nden göçmenlik avukatı Sophia Genovese, “Bir kişinin diyabet geçmişini ya da kalp sağlığını dikkate almak oldukça kapsamlı bir değerlendirme. Bu değişiklik hemen uygulanırsa çok sayıda kişi mağdur olur” dedi.