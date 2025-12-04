İhlas Haber Ajansı • Gaziantep
Eski eşinin öldürdüğü Şerife Gelmelİ, Kayseri'de defnedildi
Gaziantep'te boşandığı eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Şerife Gelmelİ, Kayseri'de defnedildi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa 10 dk önce
Gaziantep'te, 8 ay önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Şerife Gelmeli, eski eşi İbrahim Halil Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü.* İbrahim Halil Caymaz ve Şerife Gelmeli 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.* Şerife Gelmeli, boşanma sonrası eski eşi İbrahim Halil Caymaz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.* İbrahim Halil Caymaz, eski eşi Şerife Gelmeli'yi evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü.* Cinayetin ardından İbrahim Halil Caymaz aynı bıçakla kendini yaraladı.
Gaziantep’te İbrahim Halil Caymaz ve eşi Şerife 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Genç kadın boşanma sonrasında Halil Caymaz için uzaklaştırma kararı çıkardı.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
İddiaya göre, İbrahim Halil Caymaz, eski eşi Şerife Gelmeli'nin evine geldi, kapıyı kilitledi. Genç kadın ile tartışan İbrahim Halil Caymaz, eski eşi Şerife Gelmeli'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Caymaz aynı bıçakla kendini de yaraladı. Katledilen Şerife Gelmeli, Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından defnedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR