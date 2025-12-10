Her sene 10 Aralık'ta tüm dünyada kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü, 1948 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Bu özel ve anlamlı günde, vatandaşlar, eşitlik, adalet ve özgürlük temalarına vurgu yapılırken en etkili ve duygusal mesajlar ve sözler araştırılıyor.

Sabah saatleri itibarıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri gündeme geldi.

Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ya da herhangi bir ayrım olmaksızın insanların eşit bir şekilde haklara sahip olmuştur.

10 ARALIK DÜNYA NE GÜNÜ?

10 Aralık, "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak her yıl kutlanmaktadır. Bu tarih, insanların farkındalık günü niteliği taşımaktadır.

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI!

"İnsan hakları; dil, din, ırk ve cinsiyet ayırt etmeksizin tüm insanların güvencesidir. Bu bilincin tüm dünyada egemen olması dileğiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun."

"Bir yerde hak ihlali varsa, insanlık olarak hepimizin sorumluluğu var demektir. Daha adil ve eşit bir dünya için mücadelemiz hiç bitmesin. Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun."

Eleanor Roosevelt (İHEB Komisyon Başkanı): "Küçük yerlerde, evinize yakın yerlerde, çok yakında gördüğünüz yerlerde evrensel insan hakları başlar."

Victor Hugo: "Haksızlığa karşı çıkmak sadece bir hak değil, aynı zamanda bir görevdir."

"Haklarımız, insanlığımızın özüdür. 10 Aralık, her bireyin özgürce, huzurla ve insanca yaşama hakkını talep etme ve savunma günüdür."

10 ARALIK İNSAN HAKLARI EN ANLAMLI RESİMLİ MESAJLAR

“İnsan haklarını savunmak, insanlığı savunmaktır.”

“10 Aralık: Adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün günü.”

“Her insan değerlidir. İnsan Hakları Günü kutlu olsun.”

“Barış, adalet ve eşitlik için… İnsan Hakları Günü.”

