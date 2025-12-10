Çin'in güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı binada gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çin'de geçtiğimiz günlerde Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu 4000 kişilik sitede çıkan yangında 128 kişi hayatını kaybetmişti. Ülke, yaşanan büyük felaketin ardından başka bir apartman yangınıyla bir kez daha sarsıldı.

Ülkenin güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı bir binada yerel saatle 21.20'de yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

128 kişinin can verdiği yangının ardından... Çinde 4 katlı bina alevlere teslim: Çok sayıda ölü var

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Alevler yaklaşık 40 dakikada söndürülürken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası