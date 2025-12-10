İhlas Haber Ajansı
128 kişinin can verdiği yangının ardından... Çin'de 4 katlı bina alevlere teslim: Çok sayıda ölü var
Çin'in güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı binada gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Çin'in güneyindeki Shantou kentinde çıkan 4 katlı apartman yangınında 12 kişi hayatını kaybetti.
- Çin'in güneyindeki Shantou kentinde bir apartman yangını meydana geldi.
- Yangında 12 kişi hayatını kaybetti.
- Yangın, yerel saatle 21.20'de 4 katlı bir binada çıktı.
- Alevler yaklaşık 40 dakikada söndürülürken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Çin'de geçtiğimiz günlerde Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu 4000 kişilik sitede çıkan yangında 128 kişi hayatını kaybetmişti. Ülke, yaşanan büyük felaketin ardından başka bir apartman yangınıyla bir kez daha sarsıldı.
Ülkenin güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı bir binada yerel saatle 21.20'de yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Alevler yaklaşık 40 dakikada söndürülürken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
