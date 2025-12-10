Temsilcimiz Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'in karşısına çıkacak. Karşılaşma Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta mücadelesinde 11 Aralık Perşembe günü Norveç temsilcisi Brann ile karşılaşacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan FIFA kokartlı hakem Willy Delajod düdük çalacak. Norveç'in genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterse de mücadelenin oynanacağı Bergen kentinde yarın hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminine göre yarın tüm gün boyunca yağmur yağması da beklentiler arasında.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor. Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN 2 EKSİĞİ VAR

Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor. Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Bir süredir takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski'nin de yarınki maçın kadrosunda olması bekleniyor.

EN-NESYRİ 11'E DÖNDÜ

Youssef En-Nesyri, Brann maçıyla 11'e dönecek

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e dönecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi yarın ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

