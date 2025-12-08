Samsun'da inşa edilen, Karadeniz'in en büyük bilim merkezi ve planetaryumu olma özelliğini taşıyan projede çalışmalar son aşamaya gelirken, gençlerin bilimle buluşacağı dev yapının kapılarını açması için artık geri sayım başladı. 12 bin metrekarelik alana sahip projede fuaye alanı, sergi salonları, atölyeler, satış alanları, laboratuvar ve planetaryum da yer alacak.

Samsun'da Karadeniz Bölgesi'nin en büyük bilim merkezi ve planetaryumu olacak projede sona gelindi. 12 bin metrekarelik alana sahip projede her detay bilime ve gençlere göre tasarlandı.

Fuaye alanı, sergi salonları, atölyeler, satış alanları, laboratuvar ve planetaryumun bulunduğu merkez; bilim, teknoloji ve inovasyona ilgi duyan gençler için cazibe noktası olacak.

KENDİ ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETECEK

Çevreci bir yaklaşım benimsenen projede planetaryumun üst cephesi ise güneş panelleriyle kaplanarak enerji üretimi sağlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 12 bin metrekarelik alana sahip bilim merkezi ve planetaryumun yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

"KARADENİZ BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK PLANETARYUMU"

Yapımına başlandığından bu yana üç belediye başkanı dönemini gören projenin tamamlanmasının kendilerine nasip olduğunu söyleyen Başkan Halit Doğan, "Böylece Karadeniz Bölgesi’nin en büyük planetaryumu Samsun’da olacak. Samsun-Ordu kara yolu üzerinde, insanların yoldan geçerken de kolaylıkla uğrayabilecekleri bir mekân olarak planlıyoruz. Bitme aşamasında. Açmak üzereyiz. TÜBİTAK ile birlikte hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan

PLANETARYUM NEDİR?

Planetaryum, özel olarak tasarlanmış kubbe şeklindeki bir yapıya yansıtılan görüntülerle gökyüzünü, gezegenleri, yıldızları ve evrenin diğer unsurlarını simüle eden eğitim ve gösteri alanıdır.

Gelişmiş projeksiyon sistemleri sayesinde ziyaretçilere gerçekçi bir uzay deneyimi sunan planetaryumlar, özellikle astronomi meraklılarına ve öğrencilere evreni daha yakından tanıma imkânı sağlar. Eğitim amaçlı sunumların yanı sıra bilimsel etkinliklere de ev sahipliği yapan bu merkezler, uzayı anlaşılır ve ilgi çekici bir şekilde anlatmayı amaçlar.

