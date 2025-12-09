Samsun'da eşine ulaşamayan kadın kapıyı çilingire açtırınca yürek yakan manzara ortaya çıktı. 28 yaşındaki genç adam, doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesi İsaklı Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede yürek yakan bir olay yaşandı.

KAPIYI AÇAMADI, ÇİLİNGİR ÇAĞIRDI

Edinilen bilgiye göre, eve gelince kapıyı açamayan kadın telefonla eşi K.K.'yi (28) aradı ancak ulaşamayınca kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması ile içeri giren kadın, kocasını doğal gaz borusuna asılı halde buldu.

1 YAŞINDA ÇOCUĞU VARDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İpten alınan K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden gencin 4 yıllık evli olduğu ve 1 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

