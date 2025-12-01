İhlas Haber Ajansı • Aydın
65 yaşındaki adam bahçesinde asılı halde ölü bulundu
Aydın’da 65 yaşındaki İbrahim Yerlikaya, evinin bahçesinde asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden yaşlı adamının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Özetle
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinin bahçesinde asılı halde bulunan 65 yaşındaki İbrahim Yerlikaya hayatını kaybetti ve şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
- 65 yaşındaki İbrahim Yerlikaya hayatını kaybetti.
- Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde asılı halde bulundu.
- Yakınlarının ulaşamaması üzerine polise haber verildi.
- Ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Umurlu Mahallesi’nde evinin bahçesinde asılı halde bulunan 65 yaşındaki İbrahim Yerlikaya hayatını kaybetti.
ASILI HALDE BULUNDU
Yerlikaya’ya ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Yerlikaya’nın evine gelen ekipler, bahçede asılı halde cansız bedeni ile karşılaştı.
Yerlikaya’nın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
