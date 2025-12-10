Otomobil satışlarında bu yıl artış sürerken, ultra lüks araç pazarında dikkat eken gelişmeler yaşanıyor. Listenin başında yer alan Porsche, LEXUS ve Maserati’nin toplam satışlarında bu yılın 11 ayında 6’lık düşüş gözlemlendi. Ocak-Kasım dönemi dikkate alındığında Ferrari satışları 1 adet artarken, Lamborghini 7 adet ve Aston Martin 20 daha fazla satış yaptı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil satışları 2025 yılında rekorlar kırarak yükselmeye devam ederken, ultra lüks araç satışlarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları toplamda 1 milyon 176 bin 780 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayına göre %10,16 artışa işaret eden bu rakam, aynı zamanda kasım ayı rekoruna da işaret etmişti.

Bu arada sadece otomobil satışları ocak-kasım döneminde 938 bin 177 adet olmuş ve yaklaşık %11 oranında yükseliş kaydetmişti.

11 AYDA ‘ULTRA LÜKS’ SATIŞLAR

Premium kategoride yer alan ultra lüks marka araç satışları ise yılın 11 ayında şöyle gerçekleşti:

-PORSCHE: Bin 18

-LEXUS: 695

-MASERATI: 167

-ALPINE: 92

-BENTLEY: 37

-ASTON MARTIN: 31

-LAMBORGHINI: 25

-HONGQI: 24

-FERRARI: 22

-JAGUAR: 17

İLK 3’TE %6’LIK GERİLEME

Listenin başında yer alan Porsche, geçen yılın 11 aylık döneminde bin 43 adet satış gerçekleştirmişti. Böylece markanın bu yılki satışları sınırlı da olsa ive kaybına işaret ediyor.

LEXUS da benzer şekilde geçen yıl 717 adet satışa karşılık, bu yıl daha düşük bir satış performansı sergiliyor.

Maserati’de de 2024 yılının Ocak-Kasım 2025 döneminde 242 olan satışlar bu yıl 167’ye kadar geriliyor.

Böylece listenin ilk 3 sırasındaki markaların satışında %6 oranında düşüş gözlemleniyor.

ALPINE VE BENTLEY YÜKSELİŞTE

Geçen yılın 11 aylık döneminde 8 adet anahtar teslim eden Alpine’nin satışları, bu yıl 92 adede kadar yükseldi. Bentley de aynı dönemde satışlarını 5 adet artırarak 37’ye çıkardı.

ASTON MARTIN FARK ATTI

Ultra lüks spor otomobillere bakıldığında ise;

-Aston Martin satışlarını 11 adetten 31’e,

-Lamborghini 18’den 25’e,

-Ferrari ise 21’den 22’ye yükseltti.

