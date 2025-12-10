Eylül, ekim ve kasım aylarında değer kaybeden Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bu ayın ilk 9 gününde sanayi şirketlerinde yaşanan yükselişin de desteğiyle %3,12’lik prime ulaştı. BİST 30 kapsamındaki hacimli hisselerden Şişecam aralık ayında şimdiye kadar %11,74 ve Aselsan %10,14 prim yaptı. Piyasada dikkatler yarınki TCMB faiz kararına çevrilirken, BİST 100 endeksi için 11.250 seviyesi kritik direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi eylül, ekim ve kasım aylarında yaşadığı değer kayıplarının ardından aralık ayına pozitif bir başlangıç yaptı. BİST 100, son olarak geçen ay %-0,66 düşüşle 10.898 puandan kapanış yapmıştı. Endeks, bu ayın ilk 9 günü geride kalırken, son kapanışını 11.238 puandan gerçekleştirdi. Böylece aralık ayının başında borsadaki prim %3,12 olarak gerçekleşti.

SANAYİ SEKTÖRÜ HAREKETLENDİ

Borsadaki yükselişte bu ay sanayi hisselerinde yaşanan artışın da etkili olduğu görülüyor. Sınai Endeks (XUSIN) aralık ayı işlemlerinde %4,05 primle 14.089 puana yükseldi. Geçen ay XUSIN’daki kayıp %-5,65 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmişti.

Borsadaki yükselişe öncülük eden Bankacılık (XBANK) sektöründe de bu ayın ilk 9 günündeki prim %4,74 olarak gerçekleşti. XBANK, geçen ay da %6,43 prim yapmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Gözler 2026 yeni asgari ücret rakamında! Çalışanların tek konuştuğu konu var

ARALIKTA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsada büyükler ligi olarak da bilinen “BİST 30” kapsamındaki şirketlere bakıldığında, aralık ayı işlemlerinde en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle:

-TRALT: 40,40 TL (%15,63)

-ASTOR: 102,00 TL (%12,58)

-SISE: 41,70 TL (%11,74)

-ASELS: 202,00 TL (%10,14)

-TCELL: 101,70 TL (%8,71)

-AKBNK: 69,30 TL (%7,03)

-ULKER: 117,90 TL (%6,41)

-ISCTR: 14,33 TL (%5,60)

-SAHOL: 86,45 TL (%5,56)

-GUBRF: 326,5 TL (%4,40)

Borsada ‘sanayi’ de hızlanıyor! SISE VE ASELS’te dikkat çeken primler

DİKKATLER TCMB’DE…

Piyasalarda yarınki TCMB faiz kararı beklenirken; kasım ayı TÜFE verisinin %0,87 ile düşük gelmesinin ardından, ağırlıklı olarak 150 baz puanlık indirim tahmini öne çıkıyor.

Analistler, faiz indirimi beklentisinin sanayi tarafına da pozitif yansıyabileceğini belirterek, İSO İmalat PMI Endeksinin de kasımda 48,00 seviyesine yükseldiğini hatırlatıyor.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

BİST 100 endeksinde eylül ayının son haftasından bu yana 11.250 direncinin aşılamadığına da dikkat çeken analistler, “Mevcut seviyeler yeniden bu dirence ulaşıldığına işaret ediyor. Bu seviyenin geçilmesi ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, borsadaki istek artabilir” görüşünü dile getiriyor.

Kâr satışları durumunda ise endekste 11.150-11.000 bandının ilk destek bölgesi olarak öne çıkabileceği vurgulanıyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Haberle İlgili Daha Fazlası