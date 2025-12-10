Türkiye’de yıllık enflasyon Kasım 2025’te %31,07 oldu. TCMB verilerine göre konut fiyatlarındaki artış ise ekimde %31,6 olarak gerçekleşmişti. Böylece konutta reel getiri dönemi de başladı. Ancak iller bazında bakıldığında son 12 aylık dönemde bazı şehirlerde fiyat artışları yıllık TÜFE’nin gerisinde kalmaya devam ediyor. İşte Kasım 2025 verilerine göre konutta en düşük fiyat artışı gerçekleşen ve reel kayıp yaşayan şehirler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de 2025 yılında yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen konut satışları ivme kaybetmedi. TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre ülke genelinde konut satışları ocak-ekim döneminde yüzde 16,2 yükseldi ve 1 milyon 293 bin adedi aştı. Söz konusu rakam aynı zamanda bütün zamanların en iyi ocak-ekim satışı olarak da kayıtlara geçmişti.

REEL GETİRİ DÖNEMİ

Konut fiyatları da bu dönemde artmaya devam etti. Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi ekimde, yıllık bazda yüzde 31,6 oranında attı. Ekimde yıllık TÜFE %32,87’de bulunuyordu ve ortalama konut fiyatında reel kayıp devam etti. Ancak kasımda TÜFE’nin %31,07’ye gerilemesi ile birlikte, konut fiyatları da aylar sonra reel getiri bölgesine geçiş yapmış oldu.

ENFLASYONA YENİLEN ŞEHİRLER

İller bazında kasım ayı fiyatları dikkate alınarak bakıldığında ise Türkiye’de bazı şehirlerin son 1 yılda enflasyonun altında değer kazandığı ve “reel kayıp” yaşadığı görülüyor. Endeksa verilerine göre Kasım 2025 itibarıyla son 12 aylık dönemde enflasyondan daha yavaş değerlenen ilk 15 il, bu şehirlerde ortalama metrekare satış fiyatları ve yıllık değer artışları şöyle gerçekleşiyor:

1-Kilis: 16 bin 310 TL/m2 (%7,17)

2-Hatay: 24 bin 057 TL/m2 (%19,07)

3-Burdur: 28 bin 860 TL/m2 (%19,65)

4-Malatya: 19 bin 841 TL/m2 (%22,95)

5-Hakkâri: 17 bin 836 TL/m2 (%23,23)

6-Bayburt: 23 bin 029 TL/m2 (%23,33)

7-Amasya: 26 bin 821 TL/m2 (%24,24)

8-Osmaniye: 19 bin 684 TL/m2 (%24,67)

9-Artvin: 25 bin 770 TL/m2 (%24,96)

10-Karabük: 27 bin 324 TL/m2 (%25,45)

11-Erzincan: 27 bin 427 TL/m2 (%25,99)

12-Kırklareli: 32 bin 744 TL/m2 (%26,64)

13-Sinop: 34 bin 887 TL/m2 (%26,82)

14-Eskişehir: 30 bin 172 TL/m2 (%26,99)

15-Kahramanmaraş: 23 bin 477 TL/m2 (%27,18)

KİLİS’TE SURİYELİ ETKİSİ

Sektör temsilcileri; son 1 yıllık dönemde Suriye’de hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte geri dönüşlerin de arttığını belirterek; bu durumun, Suriye sınırındaki bazı şehirlerde talep düşüşünü beraberinde getirdiğini ve bunun kiralarla birlikte konut fiyatlarına da yansıdığını ifade ediyor. Kilis ve Hatay, bu şehirler arasında gösteriyor.

DEPREM BÖLGESİ ŞEHİRLERİ

Öte yandan 2023 yılının şubat ayında yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen şehirler olarak öne çıkan Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya gibi iller de son 1 yıllık dönemde konut fiyat artışlarının en düşük gerçekleştiği lokasyonlar arasında yer alıyor.

SANAYİLEŞME VE NÜFUS

Sanayi yatırımlarının düşük olduğu, merkezi konumda bulunmayan ve daha düşük nüfusa sahip Burdur, Bayburt, Amasya, Sinop, Kırklareli gibi illerde de fiyat artışları yıllık enflasyonun altında gerçekleşiyor.

ESKİŞEHİR DİKKAT ÇEKTİ

Öğrenci şehri olmasının yanı sıra Marmara Bölgesine ve başkente yakınlığı ile öne çıkan Eskişehir’de de ortalama fiyat artışı enflasyonun altında görülüyor. Ancak Eskişehir’de ortalama metrekare satış fiyatı diğer illerden faklı olarak 30 bin TL’nin üzerinde seyrediyor.

