Yunanistan basını, ASELSAN’ın 100 kilometre menzile kadar uçabilen yeni akıllı mühimmatı KGK-84’ün tanıtılmasının ardından adeta alarm durumuna geçti. Atina medyası, “Türkiye artık istediği noktayı yüksek hassasiyetle vurabilir” manşetleriyle paniği büyütürken, bazı yorumcular gelişmeyi Ege ve Trakya dengelerini değiştiren bir ‘şok üstünlük’ olarak nitelendirdi. ABD yapımı JDAM-ER’yi geride bırakan menzil ve 10 metrenin altındaki şaşırtıcı isabet oranı, Yunanistan’da “acil önlem” çağrılarını yeniden alevlendirdi.

ASELSAN’ın 2.000 lbs güdümsüz bombayı 100 km uzağı vurabilen akıllı mühimmata dönüştüren KGK-84 kiti, Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı.

Pentapostagma, “Türkiye artık 25. meridyenin doğusundaki adaları ve Trakya’yı büyük ateş gücüyle vurabilir” ifadelerini manşetine taşıdı.

Türkiye, Kahire’de düzenlenen 4. Mısır Savunma Fuarı EDEX 2025’te ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil kanatlı güdüm kiti KGK-84’ü tanıttı. Yunan basını Pentapostagma gelişmeyi “şok etkisi”yle duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Aselsan, KGK kanatlı güdüm kitinin yeni versiyonu KGK-84’ü tanıttı.”

Pentapostagma, KGK-84’ün ABD yapımı JDAM-ER’den daha uzun menzile sahip olmasına dikkat çekerek:

“KGK-84, Amerikan JDAM-ER’nin bir benzeri. Ancak Türk kiti menzil açısından onu önemli ölçüde geride bırakmakta; KGK-84’ün menzili 100 km iken JDAM-ER’nin menzili 75 km.” değerlendirmesini yaptı.

100 KİLOMETREDE 10 METREDEN AZ SAPMAYLA VURUŞ

Yunan kaynaklarında, Türk mühimmatının teknik üstünlüğü geniş yer buldu:

“Yeni Türk güdüm kiti KGK-84, 2.000 lbs serbest düşüş bombalarını 100 km mesafeden 10 metreden az CEP ile hedefi vurabilen akıllı bombalara dönüştürüyor.”

“Ne ABD JDAM-ER ne Rus UMPK şu anda onun kabiliyetlerine sahip değil.”

Pentapostagma, KGK-84’ün elektronik harbe dayanıklı yapısının özellikle Ukrayna’daki savaş deneyimi temel alınarak geliştirildiğini aktardı. Haberlerde, 8 kanallı CRPA anteni ve atalet sisteminin yüksek direnç sağladığı belirtildi.

ATİNA’NIN EN BÜYÜK KORKUSU: ADALAR VE TRAKYA SENARYOSU

Yunan basını, KGK-84’ün Ege ve Trakya’daki güç dengesini değiştirdiğini yazdı. Pentapostagma’nın değerlendirmesinde şu ifadeler dikkat çekti:

“Komşu, 25. meridyenin doğusundaki adalarımızı ve Trakya’mızı büyük bir ateş gücüyle vurabilir.”

“Türk uzun menzilli karadan karaya füze sistemleri, bol miktardaki Türk İHA’ları ve KIZILELMA ile birleştiğinde, Türkiye’nin büyük kabiliyet elde ettiği görülüyor.”

Yunan gazetesi, KGK-84’ün yalnızca hedefe yönelmekle kalmayıp önceden belirlenmiş rota boyunca uçabilmesi nedeniyle hava savunmasının arkasına sızabileceğini de yazdı.

YUNANİSTAN’DA “ACİL ÖNLEM” TARTIŞMASI

Pentapostagma, Türk savunma sanayisinin bu adımını “ulusal güvenlik tehdidi” olarak nitelendirerek şu ifadeye yer verdi:

“Türkiye'nin tamamını vurabilecek çok uzun menzilli karadan karaya füzelerin tedariki acil hale geldi.”

Haberde, Atina yönetiminin KGK-84 sonrasında “Achilles’in Kalkanı” adıyla bahsedilen savunma projesini hızlandırması gerektiğine dikkat çekildi.

