Türkiye savunma sanayii, dünyada dengeleri değiştirecek bir başarıya daha imza attı. Aselsan’ın yeni nesil KGK-84 güdüm kiti, 2.000 lb sınıfı bombaları 100 kilometrenin ötesine taşıyarak hem ABD’nin JDAM-ER’ini hem de Rusya’nın UMPK sistemini geride bıraktı.

Türkiye, 2.000 poundluk serbest düşüşlü bombaları 100 kilometreyi aşan menzilde hedeflerine ulaştırabilen KGK-84 güdüm kitini tanıttı. Sistem, Ukrayna’daki savaş deneyimleri dikkate alınarak geliştirildi.

Aselsan tarafından Mısır’daki EDEX 2025 fuarında sergilenen KGK-84, önceki versiyonların aşamadığı 100 km sınırını geçerek yeni bir rekora imza attı. European Defence Review, yeni versiyonun bu başarıyı doğruladığını yazdı.

DEFENSE EXPRESS: "TÜRK KGK-84, AMERİKAN JDAM-ER’DEN DAHA İYİ"

Ukrayna merkezli Defense Express, KGK-84’ün ABD yapımı JDAM-ER’e kıyasla daha yüksek performans gösterdiğini duyurdu.

Haberde, Türk kitinin 100 km menzile ulaştığı; JDAM-ER’in ise 75 km’de kaldığı aktarıldı.

YENİ TASARIM, YENİ KAPASİTE: GENİŞLETİLMİŞ KANAT VE OPTİMİZE PROFİL

Geliştirilen yeni aerodinamik profil ve artırılan kanat açıklığı, KGK-84’ün planlama menzilini önemli ölçüde yükseltti. 100 km üzeri menzil, 12 km’nin üzerindeki irtifalardan yapılan atışlarla elde edildi.

Kit; MK-84, MK-84-T, NEB ve NEB-T dahil olmak üzere çeşitli 2.000 lb sınıfı bombalarla uyumlu.

UKRAYNA SAVAŞINDAN ÇIKARILAN DERSLER SİSTEME YANSIDI

Rehberlik sistemi, elektronik harp yoğunluğunun yüksek olduğu Ukrayna savaşındaki tecrübeler kullanılarak güncellendi.

KGK-84, 8 kanallı CRPA anteni ve 10 metreden az CEP değeri sunan atalet sistemiyle geliştirildi.

Defense Express, Batı menşeli JDAM-ER ve Rus UMPK kitlerinin bu kabiliyete sahip olmadığını yineledi.

HEDEFE ARKADAN YAKLAŞMA YETENEĞİ: OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREN HAMLE

KGK-84’ün dikkat çekici özelliklerinden biri de yalnızca hedefe doğrusal uçuş yapmakla sınırlı olmaması. Belirlenmiş rota boyunca ilerleyebilmesi sayesinde hava savunma hatlarını atlayabiliyor veya hedefe arkadan yaklaşabiliyor.

Söz konusu kabiliyet, ABD’nin JDAM-ER’inde ve Rusya’nın UMPK kitinde bulunmuyor.

Türk mühendislerce geliştirilen sistemden önce Ankara bu ihtiyacını ABD'den karşılıyordu

SERİ ÜRETİME HAZIR: TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ DÖNEM

Aselsan’ın 2022 faaliyet raporunda KGK-84’ün geliştirme sürecinin tamamlandığı ve seri üretimin 2023’te başlayacağı açıklanmıştı. Sistem, dayanımı yüksek hedeflerin uzun menzilden vurulmasına imkan sağlayarak Türkiye’nin savunma gücünü daha da artıracak.

HGK-84 NE İŞE YARIYOR?

MK-84 serisi bombaların geçmişte güdümsüz olarak kullanıldığı hatırlatılıyor. O dönem Türkiye, ABD’nin JDAM projesi kapsamında güdüm kitleri tedarik ediyordu. Ancak zaman içinde bu tedarik zincirinde çeşitli sorunlar yaşandı.

“DAHA ÖNCE ABD’DEN ALIYORDUK”

Türkiye’de savunma alanında “yerli-milli” dönüşüm sürecinin hız kazandığı o yıllarda Hassas Güdüm Kiti (HGK) Projesi devreye alındı. Amaç, ABD’nin JDAM sistemine milli bir muadil geliştirmekti.

Bu hedef doğrultusunda HGK, kısa sürede olgun bir yapıya kavuşarak güdümsüz MK-84 bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren kritik bir teknoloji haline geldi.

TESTLERDE ÇOK BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

HGK için yapılan ilk kabul testlerinde yüksek performans rapor edildi. Testlerin ardından sistem tüm aşamaları geçti ve envantere giriş süreci tamamlandı.

Türkiye’nin 2000 lb sınıfı bombaları akıllandıran bu çözümü, ABD ve Avrupa tarafından da dikkatle izlenen bir savunma kabiliyeti olarak öne çıkıyor.

