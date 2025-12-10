Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzı yatırımcıların gündemine hızlı bir giriş yaptı. Şirket, hisse başına 13 TL sabit fiyatla talep toplayacak. Zeray GYO katılım endeksine uygun mu, hangi bankalardan alınır araştırılıyor.

Zeray GYO mevcut sermayesini artırarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka arz süreciyle birlikte “Zeray GYO katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalardan alınır, Zeray GYO ne iş yapar?” soruları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

ZERAY GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde işlem göreceği için BIST Katılım Endeksi’ne dahil edilecek.

ZERAY GYO HANGİ BANKALARDAN ALINIR?

Zeray GYO halka arzı borsada satış yöntemiyle gerçekleştirileceği için hisse alım-satım yetkisi bulunan tüm banka ve aracı kurum hesapları üzerinden talep verilebiliyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve diğer tüm yatırım kuruluşları aracılığıyla işlem yapılabiliyor.

ZERAY GYO HALKA ARZI NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Zeray GYO talep toplama süreci 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde 09.00-17.00 arasında yapılacak. 13 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda 156,8 milyon adet pay satışa sunuluyor. Katılım yoğunluğuna göre yatırımcılara ortalama 36 ile 523 lot arasında dağıtım yapılması bekleniyor.

ZERAY GYO KİMİN, NE İŞ YAPIYOR?

Zeray GYO’nun tamamı Zekeriya Zeray’a ait. Şirket konut projeleri geliştiren bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyet gösteriyor.

ZERAY GYO BORSA KODU NE OLACAK?

Halka arzın tamamlanmasının ardından Zeray GYO Borsa İstanbul’da ZERGY kodu ile işlem görmeye başlayacak.

