Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki 2 deprem sonrasında endişeleri azaltacak açıklama geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son 15-20 gün içinde deprem sayısında bir azalma olduğunu belirterek “Günlük deprem aktivitesi 100'ün altına inmiş durumda. Yeni bir fayın kırılma olasılığının çok yüksek olduğunu değerlendirmiyoruz” dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremler sonrasında Sındırgı için uyarılar peş peşe sıralanırken, Prof. Dr. Hasan Sözbilir dikkat çeken uyarılar yaptı.

6.1'lik depremden sonra 3 ayda 17 bin sarsıntı kaydedildi

"BÜYÜK DEPREM OLMAZ" BEKLENTİSİ

Bölgede deprem fırtınasının günlerce sürdüğünü hatırlatan Sözbilir "Enerji boşalımının büyük bir kısmı gerçekleşti. Dolayısıyla bu bölgede artık yakın bir gelecekte büyük bir depremin olmaması gerekiyor" dedi.

Sındırgı'da deprem büyüklüğü azaldı

20 GÜNDE SAYI AZALDI

Birbirini tetikleyecek şekilde depremlerin Güneydoğu'ya doğru aktarıldığını söyleyen Sözbilir şöyle konuştu:

Yaklaşık 4 aylık bir süre içinde, bölgede 23 bin civarında bir deprem aktivitesinden bahsedebiliriz. Son 15-20 gün içinde depremin hem büyüklüğünde hem günlük deprem sayısında bir azalma oldu.

Bölgede daha önce belirlenemeyen çok sayıda ölü fayı tespit ettiklerini vurgulayan Sözbilir, yakın zamanda büyük deprem beklemediklerini belirtti.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

DEPREM AKTİVİTESİ 100'ÜN ALTINA İNDİ

Balıkesir ve Simav çevresinde deprem yoğunluğunun "ölü faylarda" gerçekleştiğini söyleyen Sözbilir şöyle uyardı:

Günlük deprem aktivitesi 100'ün altına inmiş durumda. Aynı zamanda deprem büyüklüğü de belli bir ölçekte geriye çekilmiş durumda. Dolayısıyla artık bu bölgedeki kısımlarda yeni bir fayın kırılma olasılığının çok yüksek olduğunu değerlendirmiyoruz. Depremler ölü fayın üzerinde zaten gerçekleşiyor. Yaklaşık şu anda 30 kilometreye yakın bir fayın kırıldığını söyleyebiliyoruz.

Sözbilir, bu aşamada artık panik yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti.

