Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2’lik deprem sonrasında Naci Görür’den kritik bir uyarı daha geldi. Yaklaşık 1 yıl önce Pülümür için 7’lik deprem uyarısı yapan Görür, yine uyardı. Görür “Depremin yeri tehlikeli, burada deprem bekliyoruz” dedi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34'te meydana gelen deprem korkuttu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem sonrasında deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür önemli bir hatırlatma yaparak uyardı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"YERİ TEHLİKELİ"

Depremin yerinin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun.

Naci Görür, Pülümür için 1 yıl önce 7'lik deprem uyarısı yapmış

1 YIL ÖNCE UYARMIŞTI

Prof. Dr. Naci Görür, geçen yıl Türkiye'deki 485 aktif fay hattından biri olan Bingöl-Karlıova-Erzincan hattı için kritik bir uyarı yapmıştı. Yedisu Fayı'na da dikkat çeken Görür, Tunceli-Pülümür'de büyük bir deprem beklendiğinin altını çizmişti.

Tunceli için yeni bir uyarı daha yaptı

7’LİK DEPREM İÇİN UYARMIŞTI

Esas büyük depremin yolda olduğunu öne süren Naci Görür, şöyle uyarmıştı:

Bingöl Karlıova ile Erzincan arasında Yedisu fayı en son 1784'te bir deprem üretmiş. 7 küsürlük ve o günden bugüne deprem üretmemiş. Dolayısıyla Tunceli-Pülümür bölgesinde de bekliyoruz. Olacağını düşündüğümüz depremler 6 ve 7'ler mertebesinde deprem. Onun altındakileri bu tanım içerisine koymuyoruz. Bunlar olabilir ama asıl mekanizmanın beklediği daha çok 6 ve 7 mertebesinde olan depremdir.

Haberle İlgili Daha Fazlası