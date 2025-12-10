Zeray GYO’nun halka arzı için talep toplama bugün başlıyor. Yarın ve cuma günü de devam edecek halka arzın 2 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

Pay başına 13 TL sabit fiyatla talep toplanacak halka arz, katılım endeksine uygun gerçekleşecek. Şirket dağıtılabilir kârının en az yüzde 50’sini nakit ve/veya pay olarak dağıtılması taahhüdünde bulunuyor. Zeray GYO’nun 17,1 milyar TL değere sahip portföyünde, 12 lüks konut projesi yer alıyor. Şirket elde edilecek halka arz gelirinin yüzde 20 ile yüzde 30 arasındaki kısmını yeni arsa alınması ve mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanacak. Yüzde 65’ini ise devam eden yatırımlar için harcayacak. Kalan bölüm ise borçlar ve işletme sermayesi için kullanılacak.

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, “Tanınırlığımızı ve bilinirliğimizi daha da artıracak olan halka arz ile Zeray GYO’nun portföyünü daha da genişletip portföy değerini artırma imkanı bulacağız” dedi. Zeray CEO’su Furkan Bozan da Zeray GYO’nun temellerinin 2008’de Kocaeli’de kurulan Zeray İnşaat’a dayandığını söyledi. Yıllık konut ve ticari ünite üretim hızının 2 bin adet üzerinde olduğunu ve uzun vadeli planlamalarında 1 milyon konut hedefinin bulunduğunu dile getiren Bozan, şöyle devam etti:

Yurt dışında projeler geliştirmek, yurt içinde ise otel gibi farklı amaçlara yönelik gayrimenkulleri portföyümüze katmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm ve taahhüt projelerinde daha fazla yer almak, orta gelir grubuna uygun, ekonomik ve sosyal projeler geliştirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2024’te 2,4 milyar TL hasılat elde ettik. Aynı dönemde brüt karımız 61 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 9 ayını ise 255 milyon TL ciro, 130 milyon TL brüt kâr ve 78 milyon TL dönem kârı ile tamamladık. 30 Eylül 2025 itibariyle şirketimizin toplam varlıkları 6,2 milyar TL’ye, toplam öz kaynakları ise 7,1 milyar TL’ye yükseldi.

